Die vorwiegend jungen Teilnehmer, die dem Aufruf von „Fridays for Future Kaiserslautern“ gefolgt sind, demonstrieren am Freitagnachmittag nicht nur für mehr Klimaschutz und den Ausstieg aus der Nutzung von fossilen Rohstoffen, sondern auch für Frieden in der Ukraine. Der Demonstrationszug startete am Hauptbahnhof.