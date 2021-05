„Flächenversiegelung statt Klimawandelanpassung“: Diesen Vorwurf stellen Kaiserslauterer „Fridays for Future“-Aktivisten an die Stadt und rufen die Bevölkerung zu einer Petition gegen die geplante Bebauung der Meuthstraße auf.

Auf dem Parkplatz der Meuthstraße sei bereits seit 1995 eine weitläufige Grünfläche geplant gewesen, die als Teil des Gesamtkonzeptes „Grüne Schiene Lautertal“ die Bedeutung des Gebietes für die Frischluftversorgung der Kernstadt unterstreichen sollte. Damit wollte man „die schon seit vielen Jahren bestehende Hochwasser-Problematik im Areal der Burgstraße lösen“, argumentieren die Aktivisten in ihrer Pressemitteilung zu den Aktionen im Vorfeld der nächsten Stadtratssitzung.

Denn nun soll stattdessen per Stadtratsbeschluss am 7. Juni ein mehrstöckiger Gebäudekomplex auf dem Platz errichtet werden. Die lokale „Fridays for Future“-Gruppe sieht das als „Heuchelei“. „Jetzt, wo endlich die Realisierung des Klimaanpassungskonzepts in greifbare Nähe rückt, tut die Stadtverwaltung Kaiserslautern – allen voran Oberbürgermeister Klaus Weichel sowie die Fraktionen der CDU und FDP –, was sie am besten können: das Gegenteil“, sagt „Fridays for Future“-Sprecher Sidney Schwalbach. „In Zeiten der Klimakrise brauchen wir auf keinen Fall mehr Beton, sondern mehr Begrünung. Zukunftssichere Anpassung an den menschengemachten Klimawandel sieht anders aus“, findet Schwalbach.

Die Aktivisten planen deshalb Aktionen, um die Entscheidung des Stadtrats zu beeinflussen, darunter eine Petition. Bürger können sich ab Sonntag über die „Fridays for Future KL“-Website mit ihrer Unterschrift gegen die Bebauung des Parkplatzes aussprechen. Vom 1. bis zum 7. Juni soll außerdem der Parkplatz besetzt werden.

Info

Weitere Informationen zur Petition gibt es unter www.fff-kl.de.