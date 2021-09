Die United States Army Europe and Africa Band & Chorus kommt am Sonntag, 3. Oktober, ab 20 Uhr zum siebten Mal mit einem kostenfreien Konzert in der Fruchthalle. Das Konzert steht im Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft in der Region Kaiserslautern.

Die USAREUR-AF Band & Chorus, unter der Leitung von Randall Bartel, ist die größte Musikformation der US-Armee außerhalb der Vereinigten Staaten und dient als führender musikalischer Botschafter der US-Landstreitkräfte in Europa und Afrika, heißt es in der Mitteilung der Army. Die musikalische Bandbreite umfasst klassische Musik sowie modernere Stücke. Die professionellen und vielseitigen Musiker versprechen ein musikalisch abwechslungsreiches Programm.

Kostenlose Tickets am Freitag

Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos. Die Kartenvergabe erfolgt in den Räumen des deutsch-amerikanischen Bürgerbüros im Rathaus Nord, Erdgeschoß, Eingang Lauterstraße 2, am Freitag, 24. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr. Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich, es werden pro Person je zwei Karten vergeben.

Das Konzert findet gemäß der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung statt: Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Es gelten die bekannten Hygieneregeln.