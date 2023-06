Acht Künstler, alle Freunde der Malerei Landstuhl, setzen die Tradition der Kunstausstellungen im Amtsgericht der Sickingenstadt fort und zeigen in dessen Fluren Werke ihres Schaffens. Bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstag dankte Amtsgerichtsdirektor Jan Hornberger den Künstlern dafür, dass sie mit ihren Bildern die Wartezeit der Gerichtsbesucher verschönern. „Was ist Kunst?“ Diese Frage stellte der zweite Vorsitzende der Freunde der Malerei, Jürgen Knies-Boulesteix, den anwesenden Gästen, um sie auch gleich zu beantworten: „Kunst macht happy, da sie die Kreativität steigert, sie fördert den Austausch und reduziert erheblich den Stress.“ Er dankte allen, die zur Ausstellung beigetragen haben. Nach der Dauerausstellung im Rathaus und der im Caritas-Altenheim Landstuhl ist dies derzeit die dritte derartige Schau der Freunde der Malerei. Sie ist in den nächsten vier Monaten während der Öffnungszeiten des Amtsgerichts zugänglich.