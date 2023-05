Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Korbjäger des 1. FC Kaiserslautern standen zwei Spiele auf dem Programm. Dem Sieg am Freitag im Viertelfinale um den Rheinland-Pfalz-Pokal folgte zwei Tage später eine Niederlage im Nachholspiel beim BC Neu-Isenburg, die den Klassenerhalt in der Zweiten Regionalliga in weite Ferne rücken lässt.

Das Pokalspiel bei Landesligist SF Neustadt/Wied geriet wie erwartet zu einer Pflichtaufgabe. Obwohl die mit nur sechs Spielern angereisten Barbarossastädter gegen Ende der Partie keine Wechselmöglichkeiten