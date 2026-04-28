Boxen im XXL-Format in der Pirmasenser Wasgauhalle. Wie nah Freud und Leid zusammenhängen, das hat der Ramsteiner Boxer Nico Frank am Samstag und Sonntag erfahren müssen.

Am vergangenen Samstag gab es 48 Kämpfe zu sehen, sonntags kamen noch einmal fast ebenso viele hinzu. Geboxt wurde erstmals, seit der Boxclub Pirmasens die Veranstaltung vor vier Jahren wiederbelebt hat, in zwei Ringen.

Nico Frank vom Boxclub Olympia Ramstein stand, wie einige andere seiner Mannschaftskollegen sowohl samstags als auch sonntags im Ring. Der Verein des Vorsitzenden Reiner Gies war am Samstag mit drei Boxern in der ehemaligen Schuhstadt vertreten. Sonntags stiegen vier Boxer in den Ring. Zwei Kämpfe, zwei Niederlagen: Der Ramsteiner Ismael Hussong verlor am Samstag im Bantamgewicht bis 55 kg gegen Emrek Ferthan vom SSV Wellesweiler nach Punkten und erlitt sonntags ebenfalls noch eine Niederlage. Auch der zweite Ramsteiner Akteur, Aurelius Klassen hatte im Leichtgewicht bis 60 kg am Samstag das Nachsehen gegen den Koblenzer Etad Memaj und sonntags ebenfalls eine Niederlage kassiert.

Deutlicher Punktsieg

Die Boxerfahnen für den Boxclub Olympia Ramstein hat als einziger samstags Nico Frank hochgehalten. Der 21-Jährige Polizeikommissaranwärter aus Aschbach im Landkreis Kusel hat einen deutlichen Punktsieg nach drei Runden gegen den Ludwigsburger Fabio Di Perna eingefahren. „Das Ergebnis war einstimmig“, verkündete der Ringsprecher zur Freude seines Trainers und Vaters, Andreas Frank. Der Vereinsvorsitzende Reiner Gies attestiert zum Kampf: „Er hat gut geboxt, ich habe die Videos gesehen.“ Das Fazit von Nico Frank fällt verhalten aus: „Es war ein harter Kampf, ich habe ein paar blaue Flecken davon getragen.“ Sein Gegner war deutlich älter, etwas schwerer und hat mit viel Biss geboxt.

Die Anstrengung vom Vortag dürfte auch ursächlich für die folgende Niederlage am Sonntag gewesen sein Sein Gegner; Ahmet Yaku vom BC Völklingen gewann nach Punkten in einem harten, aber auch knappen Gefecht. „Ich hatte gehofft, es reicht noch, weil mein Gegner einen Punktabzug kassiert hatte, es hat aber nicht ganz gereicht“, resümiert Nico Frank. Alles in allem sprach er von einem „geilen Turnier“.

Seine Vereinskameraden Leksii Melnyek (70 kg) und Leonard Frank (70 kg) haben ihre Kämpfe am Sonntag verloren.