Heraklit von Ephesus lebte um 500 v. Chr., kann also das am Freitag in der dicht besetzten Stiftskirche einmal mehr reüssierende regionale Ensemble „French Touch“ nicht gekannt haben. Dennoch charakterisiert er treffend mit seinem historischen Ausspruch dessen enorme künstlerische Entwicklung: „Nichts ist so beständig wie der Wandel!“

Für die Gründung und Namensgebung von „French Touch“ nach Anregungen durch die französische, folkloristische Café- und Straßenmusik war und ist