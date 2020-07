Ein unbekannter Mann hat am Sonntag am Brunnen vor dem Gartenschaugelände in der Lauterstraße einen Sechsjährigen angesprochen. Der Fremde wollte ein Foto mit dem Kind machen. Die Polizei sucht nun einen Passanten, der ein wichtiger Zeuge des Vorfalls ist. Außerdem bitten die Beamten um Hinweise zu dem Verdächtigen.

Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Mann gegenüber dem Passanten als Vater des Jungen aus. Er forderte den Zeugen auf, das Bild zu machen. Hierzu reichte er dem Passanten ein Handy. Als der Junge widersprach, dass das nicht sein Papa sei, gab der Zeuge dem Unbekannten das Smartphone zurück. Der Fremde ging daraufhin weiter. Er könnte etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein und habe dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einer Baseballkappe, einem blauen Longsleeve und mit einer blauen Jogginghose. Die Hose hatte rote Streifen. Der Mann sei mit einer Schnapsflasche umhergelaufen.

Weil die Identität des Passanten nicht feststeht, sucht die Polizei nach ihm. Er könnte weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben. Der Mann, aber auch andere Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Polizei in Verbindung setzen.