Bilder und Objekte aus Meeresmüll, Kabarett, Video- und Plattenpartys, Kaminkonzert und Glühweinwanderung, Bossa Nova und Irish Folk: Nachtschwärmer und Kulturbegeisterte kommen in Kaiserslautern und drum herum zwischen Freitag und Mittwoch auf ihre Kosten.

Sie ist wieder in Kaiserslautern aufgeschlagen: Die in Palermo auf Sizilien und bei Kusel lebende Künstlerin Judith Boy Artista. Einmal mehr stellt die illustre Frau ihre farb- und ausdrucksstarken Bilder und Objekte aus. Nach Theodor-Zink-Museum und Salon Schmitt ist sie dieses Mal wieder im kleinen Kulturtreff Am Webend in Kaiserslautern zugange. In ihrer Schau „Informal – Infernal“ sind die bunten und der Hippiekultur verhafteten Werke donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr zu sehen. Wer donnerstags nie da ist, kann auch andere Besichtigungstermine mit Boy Artista vereinbaren, und zwar per E-Mail an arte.clandestin@gmail.com. Die Künstlerin verwendet viele Materialien, die sie persönlich – geschützt vom Neoprenanzug – aus dem Mittelmeer fischt. Alte Taue, Netze und auch schon der ein oder andere Duschvorhang aus dieser Beute mündeten in ihr künstlerisches „Upcycling“. Die Arbeiten tragen schräge Titel wie „All you Can Sushi“. Kontakt zum Webend gibt’s über die Internetseite www.amwebend.de.

Reichow gibt das Beste

„Best of Klaviator“ nennt sich das Programm des bekannten Moderators Lars Reichow. Am Freitagabend um 19.30 Uhr zeigt er sein Können als Kabarettist, Komödiant, Sänger und Pianist in der Landstuhler Stadthalle. Dabei findet er in diesem Best-Of-Programm klare Worte gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Und so kann einem ab und zu durchaus das Lachen im Halse stecken bleiben. Trotzdem will Reichow vor allem eines sein: niveauvoll unterhaltend.

Bossa Nova auf französisch

Im Kulturzentrum Kammgarn geht am Freitagabend ab 20 Uhr die 37. Ausgabe der beliebten „Nuit de la Chanson“ über die Bühne. Ina Bartenschlager, die Initiatorin und Moderatorin der Reihe, hat diesmal den Liedermacher und Chansonnier Didier Sustrac eingeladen. Der zeitweise in Brasilien lebende Mann hat sich dem Bossa Nova verschrieben und vereint geschickt die brasilianische Musik mit der französischen Sprache. Auf der Bühne sind auch einige Lauterer Musiker zu finden, etwa Albert Koch, Wolfgang Janischowski und Martin Preiser.

Auf der Internetseite www.schalander-kusel.de sind schöne Videos unter dem Titel „Play & Talk“ zu finden, darunter auch Mitschnitte von Auftritten Kaiserslauterer Bands. Dort gibt’s auch Hinweise für kommende Livekonzerte oder Streams des bekannten Kuseler Musikkellers.

Hip-Hop und Funk nostalgisch

Das alternative Projekt namens „Krümmer Kunst Kneipe“ in der Lauterer Bismarckstraße, Höhe Weinhandel Hauck, macht am Samstag, 29. Januar, ab 18 Uhr wieder von sich reden. Unter der Ägide des deutsch-amerikanischen Künstlers Caleb Quin startet dann ein Musikabend mit echten Vinyl-Schallplatten. Zur Erinnerung: Das sind die runden und meist schwarzen Dinger mit den Rillen. DJ K-roc legt in Sachen Hip-Hop, Soul und Funk auf. Könnte man ja mal vorbeischauen, was den Buben da so alles einfällt.

Glühwein und Kaminkonzert

Die Veranstalter um Tausendsassa Paul Peter Götz sind wieder los. Am Sonntag ab 13 Uhr ist das historische Bauernhaus im Schwarzen Weg 2 in Erfenbach geöffnet. Geboten werden hand- und hausgemachte Gerichte aus Omas Zeiten, so was wie „Gellerieweschtampes“ zum Beispiel. Obacht: Ob es das tatsächlich gibt, muss man selbst herausfinden. Auf jeden Fall wird im benachbarten Weinhandel kräftig in den Glühweintöpfen gerührt. Da bietet sich doch am ehesten eine Wanderung oder Fahrradfahrt nach Erfenbach an.

Um 17.30 Uhr am Sonntag könnte man dann ja wieder in der Innenstadt sein und sich das „Konzert am Kamin“ in der Scheune des Theodor-Zink-Museums anhören. Esther Mertel, Rebecca Gerstel und Sabine Heinlein bieten eine Mischung aus Kammermusik, Musiktheater und Liedern. Musikalische Gäste vom Pfalztheater sind mit von der Partie und unterstützen die drei Künstlerinnen. Weitere Infos und Tickets per E-Mail an kulturquadrat.kl@gmail.com.

Von der Grünen Insel

Die Folkcombo „The Rapparees“ aus dem irischen Belfast stürmt am Mittwoch, 2. Februar, ab 20 Uhr den Cotton Club der Kammgarn. Die „Rough Boys“ sind für kantigen Gesang und harte Rhythmen bekannt und arbeiten stilistisch zwischen den guten, alten „Dubliners“ und den Folkpunkern der „Pogues“. Zackige Jigs und Reels sind da ebenso zu erwarten wie so manche melancholische Ballade. Karten und Infos im Netz unter www.kammgarn.de.

Viel Spaß.