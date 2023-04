Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freizeittipps für Kaiserslautern und Umgebung Riesige Buffets, Swimming Pools, Fitnessräume: Wer sich heutzutage auf eine Schiffsreise oder gar eine Kreuzfahrt begibt, dem fehlt’s an nichts. Ganz anders bei den großen Auswanderungswellen des 18. Jahrhunderts, als sich jede Menge Pfälzer aus Not oder aus politischen Gründen in Richtung Amerika aufmachten. Schlecht verpflegt und im dunklen Schiffsbauch zusammengedrängt konnte man da froh sein, wenn man lebendig ankam. Mehr dazu gibt’s beim nächsten „Livestream“ der Pfalzbibliothek.

Am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr kann man sich über die Internetseite www.twitch.tv/pfalzbibliothek einwählen und die Lesung der Autorin Katrin Tempel