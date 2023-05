Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz „Lockdown light“ und „Lockdown“ war Kaiserslautern 2020 nicht verloren. Zumindest nicht, was das kulturelle Angebot anging. All denjenigen, die sich in diesen schwierigen Zeiten was einfallen ließen, einen herzlichen Dank an dieser Stelle.

Sicher wird sich die Kultur in und um die Barbarossastadt auch zu Beginn des Jahres 2021 Bahn brechen. Dass Clubs und Veranstaltungslokale wie der „Luther“, der Benderhof, das Glockencafé