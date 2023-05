Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ah Hawaii! Türkisblaues Meer, weiße Sandstrände, hohe Palmen und blutrote Sonnenuntergänge. Wer im winterlichen Lockdown-Lautern von solcherlei Inselwelten träumt, dem und der kann geholfen werden. Das Beamen à la „Enterprise“ ist zwar noch nicht erfunden, aber das Beamen von Bildern geht ja mal schon locker. Wer nächstens des abends in der Lauterer Gaustraße unterwegs ist, kann sich zumindest in einem sehr ungewöhnlichen Rahmen angucken, was Hawaii so alles von unserer Westpfalz unterscheidet.

Von Andreas Fillibeck

Denn die gute Ina Bartenschlager ist einmal mehr in ihrer „Wortwerkstatt Belleville“ in der Gaustraße zugange.