Die Raumsonde „Voyager 2“ fotografierte den Uranus und seine Monde, „Das Phantom der Oper“ wurde uraufgeführt und Boris Becker gewann zum wiederholten Male das Turnier in Wimbledon. Aber 1986 gab’s noch was Anderes: Die Landstuhler „Unnerhaus Jazzband“ wurde gegründet. Die sechs Mann um Jazz-Urgestein Franz Wosnitza bringen es mittlerweile auf nicht weniger als 35 Bühnenjahre und sind immer noch aktiv. Unter anderem am kommenden Mittwoch.

Dann nämlich gibt’s ab 19 Uhr zackigen Oldtime-Jazz mit der illustren Combo im Rahmen der Reihe „Sommerswing“ im Lauterer Volkspark. Zwischen