In den Wochen vor Weihnachten war in Lautern immer viel geboten. Es gab große Fruchthallen- und Pfalztheaterkonzerte, ebenso Konzerte in Kulturclubs, im Benderhof oder im Glockencafé. Dazu Lesungen und Ausstellungen. Zur Zeit sieht’s da ja fürchterlich dunkel aus. Wenn nicht so einige Vertreter wie die Crew der Architekturgalerie, der Club Kunstraum Westpfalz, die Science-Fiction-Freaks der Hochschule oder die Pfalzgalerie in die Trickkiste greifen würden, um niveauvolle Unterhaltung und Anregung doch irgendwie möglich zu machen.

Wer etwa zur Zeit in der Stadt unterwegs ist um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, könnte für das Viertel um die Pirmasenser Straße ein bisschen Extra-Zeit einplanen.