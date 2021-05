Also, es ist wirklich nicht so, dass ich Erfenbach besonders liebe. Ich hab’ sogar mein erstes Auto dort kaputt gefahren (Käfer, dreifacher Überschlag, 1979). Aber man kommt um Erfenbach einfach nicht rum (wie ich damals auch nicht). Vor kurzem erst gab’s in dem Lauterer Stadtteil die schöne Oldtimer-Ausstellung, jetzt haben sich die Erfenbacher schon auf Weihnachten eingeschossen.

Nicht nur, dass es am Fest selbst Turmmusik und eine Weihnachtlesung gibt. Nein, man kann als Erfenbacher Bürger jetzt schon selbst aktiv werden. Genauer bei der großen Weihnachtsbaum-Aktion, bei der am Ende wirklich vor jedem Haus dort ein individuell gestalteter Christbaum stehen könnte. Denn per Großeinkauf verbilligte Weihnachtsbäume können derzeit für zehn Euro unter Telefon 06301/1806 bei Paul Peter Götz oder bei Heiner Kiefaber vom Heimatverein bestellt werden.

Wichtig dabei ist natürlich der Aufbau des Baumes vor dem Haus. Geschmückt werden können die Dinger ganz individuell. Klassisch, kunstvoll, eher nüchtern oder gleich ganz verrückt und ausgefallen.

Also, Erfenbacher, strengt Euch an! Dann macht ja vielleicht sogar das Christkind eine kurze Zwischenlandung bei Euch. Aber Vorsicht Richtung Erzhütten! Da geht’s leicht mal rund.

Das „Lied für Lautern“

Beim Wettbewerb „Lied für Lautern“ hat die „Pälzer Cantry Band“ um Cornelius Molitor soeben den Publikumspreis gewonnen. Mit ihrem doch leicht schmalzigen, aber schön getexteten und arrangierten Song „Laud’re, oh mei Laud’re“. Und da es bisher nur eine ziemlich grobe Proberaum-Version des Titels gab, haben sich die Jungs richtig ins Zeug gelegt und einen Tag in einem Tonstudio am Donnersberg gebucht.

Ergebnis ist eine saubere Version dieser überaus netten Hymne an Lautern. Wer auf die Internetseite der Band www.cantry.de geht, findet direkt den Link zum Musikvideo - übrigens mit hübschen, nachkolorieren Bildern unserer Heimatstadt.

Auch Stubenhocker können Spaß haben

So, jetzt wird also wieder massiv zuhause gehockt. Aber da dürften einem zur Zeit ja noch etliche Tätigkeiten gegen etwaige aufkommende Langeweile einfallen. Als da etwa wären: Fenster putzen, Hefezopf backen, Bücherregal neu ordnen, Linsen-, Erbsen- oder Bohnensuppe kochen, angegilbte Wände streichen, Schach, Halma oder Mensch-ärgere-dich-nicht spielen, Liegestütze und Bauchaufzüge machen und vieles andere mehr. Natürlich ist auch einfach dahocken und nachdenken erlaubt.

Ohne Freunde lebt sich’s schlecht. Und wenn man die halt zurzeit nicht in der Kneipe treffen kann und dazu noch zuhause nur wenige treffen soll, dann geht man eben spazieren.

Mit der entsprechenden Kleidung, einer Thermoskanne Tee plus dem zuvor gebackenen Hefezopf kann das ja ganz lustig werden. Es soll ja auch noch Erwachsene geben, die im Wald Verstecken spielen…

Die Bilder-Frau

Eine weitere nette Möglichkeit, im Freien ein bisschen auf Tour zu gehen, wäre ein Ausflug in die Gaustraße. Denn dort beleuchtet Ina Bartenschlager aus ihrer „Wortwerkstatt Belleville“, Kanalstraße 4, heraus die gegenüberliegenden Hauswände. Wie schon beim ersten „Lockdown“.

Ab kommender Woche zeigt die Frau dort also wieder Urlaubs- oder Werbedias vergangener Jahrzehnte. Was ja durchaus amüsant werden kann. Wenn man an Käfer mit Weißwandreifen vor Alpenpanorama, an Frauen mit skurrilen Badekappen, an italienischen Stränden oder an „Maggis Fridolin“ denkt, der aus heutiger Sicht doch höchst schräge Ernährungstipps gab. Los geht’s in loser Folge ab Dunkelheit.

Musik im Netz und Kunst online

Noch gibt’s keine neuen Musik- und Kultur-Livestreams, aber die aus dem Frühjahr sind immer noch online. So kann man beispielsweise über die Internetseite www.benderhof-kl.de viele Links zu Jazzsessions, Punklesungen mit Lee Holis, „French-Touch“-Konzerte und etliche ähnliche Veranstaltungen mehr finden.

Kein Ersatz für Livekonzerte natürlich. Aber sicher besser also so manches Fernsehprogramm.

Kunstfreunde, die zurzeit keine Möglichkeiten sehen, sich die aktuellen Werke ihrer Lieblingskünstler unmittelbar anzusehen, könnten ja mal die einschlägigen Internetseiten besuchen. Hier eine kleine Auswahl, wobei sich die meisten Künstler ja problemlos über die Eingabe ihres Namens plus Zusatz „Malerei“ oder „Bildhauerei“ oder sowas finden lassen:

www.kuenstlerwerkgemeinschaft.de,

www.erika-klos.de,

www.km-hartmann.de,

www.brenner-photographie.com,

www.reiner-maehrlein.de,

www.michael-reutlinger.de,

www.kc-filmeffects.de,

www.heieck.net

Tschüss und zum Schluss noch ein besonderer Gruß ins „Weihnachtswunderdorf“ Erfenbach.