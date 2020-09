Wer schon mal Arbeitskollegen aus Mackenbach hatte, weiß es: Die Mackenbacher sind besonders. Was sicher auch an der Wandermusikanten-Tradition liegt. Denn wer die Welt gesehen hat, bringt die entsprechende Weltläufigkeit nach Hause mit. Jedenfalls sind die „Leebscher“ zuweilen leicht störrisch, humorbegabt und direkt. Und sie veranstalten an diesem Samstag in ihrem historischen Saal Kaiser ein schönes Konzert. Mit einem waschechten „Tee-Gesicht“.

Der englische Wahl-Lauterer Donovan Aston ist bestens bekannt als guter Pianist und starker Sänger. Und diese Stärke braucht es auch, wenn man Titel etwa von Phil Collins, Elton John oder Billy Joel interpretiert. Was der Gute wie gesagt am morgigen Samstag ab 18 Uhr im Mackenbacher Saal Kaiser, Hauptstraße 31, tut. Karten gibt’s unter Telefon 06374/ 994065. Wer sich traut, kann ja auch mal versuchen, mit dem einen oder anderen Einheimischen in Kontakt zu kommen.

Nicht allzu weit weg, vor dem Ramsteiner Congress Center, treten heute Abend ab 19 Uhr noch mal „Die Habachtaler“ auf. Wahrscheinlich auf der Flucht vor den Mackenbacher Musikanten. Wer sich die Party-Band anhören will, kann sich unter Telefon 06371/592-220 anmelden.

Gleich weiter vorm CCR geht’s am morgigen Samstag ab 19 Uhr mit der vielköpfigen lokalen Band „Sergeant“. Von „Griechischer Wein“ über „Rote Lippen“ bis zu „Rebell Yell“ fehlt da nix. Also eine geländegängige Mischung aus Schlager, Pop oder Rock.

Noch ein paar Kilometer weiter, vor der Landstuhler Stadthalle, sind morgen ab 19 Uhr Luigi Botta & Friends musikalisch zugange. Durchweg Profis mit einem abwechslungsreichen Repertoire, das auch den Wandermusikanten Ehre gemacht hätte. Bei Regen in der Halle. Bitte anmelden unter Telefon 06371/9234-44.

Ein Duo mit dem relativ witzigen Namen „Pony & Kleid“ tritt morgen ab 20 Uhr im Lauterer Glockencafé auf. Dahinter versteckt sich die Novosibirsker Sängerin Djulia mit Schlagwerker Kao-Li. Als Special Guest ist Bassist Jörg Kirsch mit von der Partie. Geboten werden zeitlose Songs von Beatles bis Pixies oder Depeche Mode. Voranmeldung unter der E-Mail reservierung@glockencafe-kl.de

In der „Wortwerkstatt Belleville“ in Lauterns Gaustraße regt sich auch wieder was. Die Betreiberin Ina Bartenschlager bietet seit Neuestem eine Reihe namens „Co-Working-Hours“ an. Wer an einem Roman, seiner Masterarbeit oder sonst was schreibt, kann dies im „Belleville“ in Gesellschaft tun. Start ist an diesem Samstag ab 14 Uhr.

Am kommenden Dienstag ab 19 Uhr heißt es dort dann „Literatur mal anders“. Bartenschlager liest einen literarischen Text vor, über den im Anschluss diskutiert werden kann. Anmeldung per E-Mail an belleville.kl@gmail.com ist erforderlich, da die jeweilige Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Am Sonntag ab 15 Uhr finden sich einmal mehr die „K-Town-Foxes“ in der Lounge der Minigolfanlage am Gelterswoog ein. Die Band um Michelle Nadja und Michael Halberstadt spielt Folk, Blues und eigene Songs. Der Eintritt ist frei.

Im Kammgarn-Kulturgarten sind dieser Tage gleich drei Veranstaltungen zu haben. Los geht’s heute Abend ab 19.30 Uhr mit der Portugiesin Diana Vilarinho, einer waschechten Fadista. Der klagende und melancholische Fado-Gesang handelt von Heimweh, Abschied oder Sehnsucht.

Weiter geht’s im Kulturgarten morgen zur selben Zeit. Dann ist die Afro-Pop-Diva Dobet Gnahore von der Elfenbeinküste zu Gast. Mit eindringlichen Balladen und zeitlosen Chansons, zu denen die gute Frau auch gerne mal zu tanzen anfängt.

Und am kommenden Donnerstag geht’s dort ab 19.30 Uhr gleich weiter mit Felix Römer und Julian Heun. Die beiden Jungs kommen aus der Poetry-Slam-Szene und schlagen auf der Bühne sprachlich wilde Kapriolen.

Noch mal heute Abend: Ab 19 Uhr gibt’s ein vielstimmiges Konzert im Innenhof der Stiftskirche. Die Jugendkantorei und der Kammerchor des Hauses singen eine Serenade von Barock bis Jazz. Mit Stücken aus Amerika bis Schweden. Bei Regen wird der Spaß auf den 18. September verschoben. Wer sitzen will, bitte Sitzgelegenheiten selbst mitbringen. Der Eintritt ist frei.

Lautern ist eine Stadt des Fußballs und war’s ehedem auch der Glockengießereien oder Nähmaschinen. Dass Lautern auch eine Stadt der Brunnen ist, kann man bei einer Führung erfahren. Treff morgen um 10.30 Uhr vor der Tourist-Info im Erdgeschoss des Rathauses. Anmeldung unter Telefon 0631/365-4019. Viel Spaß!