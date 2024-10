Die junge Lauterer Band Rat Salad spielt Heavy Rock, der durchaus an berühmte Bands wie Black Sabbath erinnert: Nun hat die Combo ihre erste CD aufgenommen, die sie im Kaiserslauterer Benderhof vorstellt. Sicher auch ein Tipp für alle gestandenen Heavy-Rock-Fans, die mal gucken wollen, was die fünf Newcomer so bringen.

Los geht’s im Benderhof in der Kaiserslauterer Richard-Wagner-Straße an diesem Samstag um 20 Uhr. Fette Gitarrenriffs und wummernde Bässe in Sachen Rock mit Grunge- und Doom-Einflüssen sind zu erwarten. Die Nummern der Band sind zum Teil selbst geschrieben und getextet. Karten an der Abendkasse.

Zurzeit läuft in der Lauterer Kammgarn wieder das internationale Blues-Festival. Mit großen Namen wie Walter Trout oder Danny Bryant. Karten – sofern noch verfügbar – sowie das komplette Programm im Internet auf der Seite www.kammgarn.de.

„Auf der Couch mit Friebe & Furch“ heißt es in der aktuellen Ausgabe der Reihe „Spätschicht“ am heutigen Freitag ab 22 Uhr auf der Foyerbühne des Pfalztheaters Kaiserslautern. Eine Sopranistin und ein Schauspieler sprechen übers Theater und das Leben. Karten sind an der Abendkasse oder unter Telefon 0631 367-5209 erhältlich.

Eine große „Old-School-Hip-Hop-Party“ steigt am 11. Oktober ab 21 Uhr im Panorama Club des Lauterer Fritz-Walter-Stadions. Zu erreichen über den Parkplatz Ost und den VIP-Eingang Ost. DJ Rapture sorgt für einen Mix von Beats bekannter Hip-Hop-Legenden. Karten im Internet auf der Seite www.gastro.fck.de/strictlyoldskool.

Eine Lesung aus dem satirischen Science-Fiction-Roman „Rosinante – Die Abenteuer des Spaceman X“ gibts am 11. Oktober ab 18 Uhr im Heimatmuseum Queidersbach, Schulstraße 2. Hans Nauerz sorgt mit Flower-Power-Songs für die musikalische Untermalung. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Kultur im Landkreis“ ist frei, Spenden fürs Museum sind erbeten.

Godelhausen ist ein Ortsteil von Theisbergstegen im Landkreis Kusel. In der dortigen Hauptstraße 27 gibt’s eine Live-Bühne, auf der am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr eine „Offene Bühne“ angesagt ist. Für alle, die sich vors Publikum trauen, steht eine kleine Anlage zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Newcomer aller Art sind willkommen.

Christopher Kögler, der „Bad Boy der deutschen Zauberszene“ tritt am 11. Oktober ab 20 Uhr im Ramsteiner Congress Center auf. Weiter geht’s dort am Samstag zur gleichen Zeit mit dem Kabarettisten Ramon Chormann und seinem Programm „Alles dorschenanner“. Karten unter Telefon 06371 592-220.

Das Solostück „Erinnerungen einer Törin“ frei nach Flaubert und inszeniert vom „Theatre Mont Tonnerre“ wird am Samstag ab 19.30 Uhr in der Lauterer Friedenskapelle in der Friedensstraße aufgeführt. Mit literarischer Tiefe geht es um Karrierestreben und unerfüllte Lieben. Karten unter Telefon 0631 362-5800 und an der Abendkasse.

Am Samstag, 18 Uhr, spielt und erklärt Torsten Laux Musik von Sweelinck, Frescobaldi, Bach, Mozart und Laux in der protestantischen Kirche Erfenbach. Das Friedenskonzert am jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur soll „zum Nachdenken über Krieg und Frieden in Israel, in der Ukraine und in aller Welt anregen“.

Einst entstanden aus einem JUZ-Allstar-Projekt ist die Formation The Journey Experience mittlerweile recht bekannt. Wer auf die eingängigen Titel der Band Journey steht, ist am Samstag ab 20 Uhr im Mackenbacher Saal Kaiser in der Hauptstraße an der richtigen Adresse. Karten unter Telefon 06374 994065.

Einen Kindertreff für Sieben- bis Zwölfjährige organisiert die Stadtmission in der Kaiserslauterer Brüderstraße 1 am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr. Action, Spaß und Kreatives steht auf dem Plan, danach gibt’s ein gemeinsames Essen. Begleitpersonen sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Im Kuseler Kulturzentrum Kinett tritt am Samstag ab 20 Uhr die French-Beat-Band Kacimi auf. Weiter geht es dort am Sonntag zur gleichen Zeit mit Ellis D und Indierock aus England. Karten im Netz auf der Seite www.kinett-kusel.de und an der Abendkasse.

Unter Mitwirkung der Sopranistin Stefanie Krahnenfeld und unter dem Titel „Zauber der Musik“ werden am 13. Oktober ab 17 Uhr bekannte Melodien aus der Welt der Oper geboten. Ort des Geschehens ist das SWR-Studio Kaiserslautern.

Einen weiteren Lesespaziergang in Sachen Lyrik und Prosa und unter dem Motto „Ein uralter Teich, ein Frosch springt hinein“ bietet das Duo Madeleine Giese und Rainer Furch am Sonntag ab 11 Uhr im Japanischen Garten Kaiserslautern. Anmeldung über die E-Mail-Adresse info@japanischergarten.de oder unter Telefon 0631 370-6600.

Unter dem Motto „Neue Wege gehen“ steht ein Konzert am Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr, in der Kaiserslauterer Marienkirche. Der Rocksänger Dirk Zöllner aus Berlin singt eigene Songs, in denen er sich nachdenklich bis kritisch mit Religiosität und Krieg auseinandersetzt. Begleitet wird er von Martin Erhard an der neuen Chororgel des Gotteshauses. Die Junge Kantorei der Marienkirche unter ihrem neuen Kantor Timo Uhrig tritt als „Background“-Chor auf.

Im Rahmen der Reihe „Wednesday Jazz + Blues + Co.“ tritt eine Combo um den Saxophonisten Helmut Engelhardt inklusive „Special Guest“ Tom Woll an der Gitarre auf: am kommenden Mittwoch, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Lauterer Friedenskapelle. Tickets bei Thalia oder der Tourist-Info sowie an der Abendkasse.

„Lautes, derbes und unversöhnliches Kabarett“ bietet der Solokabarettist Jean-Philippe Kindler unter dem Titel „Klassentreffen“ am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr im Kasino der Lauterer Kammgarn.

Eine neue Ausstellung steht im kleinen Lauterer Kunsttreff AmWebEnd in der Richard-Wagner-Straße an. Die Eröffnung der Schau „Anzüglich“ mit Bildern des Malers Erold Sommer steigt am nächsten Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr.

Schließlich sind am Donnerstag, 20 Uhr, die Söhne Mannheims im Congress Center Ramstein zu Gast. „Das multikulturelle Künstlerkollektiv performt die schönsten Lieder der Bandgeschichte“, heißt es in der Ankündigung. Und: „Ganz im Sinne der Söhne-Mentalität erwartet euch ein lebendiger Genremix aus Soul, Pop, Hip-Hop und Reggae.“

Viel Vergnügen allerseits.