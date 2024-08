Das „Kunstlager“ in der Kaiserslauterer Eisenbahnstraße geht in seine letzte Runde. Betrieben von der Künstler-Werkgemeinschaft (KWG) gab es dort etliche Ausstellungen, Lesungen oder Performances. Und das schönerweise ziemlich mitten in der Stadt. Da der „temporäre Leerstand“ jetzt wieder vermietet ist, ist die Ausstellungseröffnung am kommenden Donnerstag leider die letzte.

Sie nennt sich im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz „Sterne des Südens – Positionen“ und umfasst Malerei, Grafik, Objektkunst und Bildhauerei. Da darf man gespannt sein, was den kreativen Köpfen und Händen der KWG zu diesem doch recht schrägen Motto eingefallen ist. Wie gesagt, am 5. September ab 18 Uhr im „Kunstlager“, Eisenbahnstraße 22, Kaiserslautern.

Die Lauterer Szenekneipe Glockencafé an der Ecke von Glocken- und Weberstraße organisiert am Freitag von 14 bis 21 Uhr ein Straßenfest. Ein festes Programm gibt’s nicht, dafür aber einen Flohmarkt und die Option, dass so manche Musikerin oder so mancher Musiker einfach mal auftaucht und was spielt.

Kirchheimbolanden feiert dieser Tage sein Bestehen seit nicht weniger als eintausenzweihundertfünfzig Jahren. Der Donnersberger Literaturverein hat in diesem Rahmen eine Gemeinschaftslesung diverser Autorinnen und Autoren wie Monika Böss oder Katrin Fuchs organisiert. Los geht’s an diesem Freitag um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek in der Schlossstraße. Karten an der Abendkasse.

Am 31. August ab 19 Uhr gibt es wieder eine „Lautern-tanzt“- Veranstaltung auf dem Schillerplatz. Gewackelt wird hauptsächlich zu lateinamerikanischen Rhythmen, von 19 bis 20 Uhr werden kostenlose Tanz-Workshops angeboten. Man muss sich nur trauen!

Swing, Latin, Pop oder Rock umfasst das Programm der Ludwigshafener Bigband Blue Light. Diese bestreitet das große Abschlusskonzert der diesjährigen Lauterer Volkspark-Konzerte am Samstag ab 11 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, mitgebrachte Kinder können in der Zwischenzeit andere Parkbesucher ärgern.

Zehn böse Märchen der Gebrüder Grimm bietet das bekannte Trio Giese, Furch und Maas unter dem Titel „Schlitterschlatter“ am 31. August ab 19.30 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Aber Vorsicht: Nur für große Kinder! Karten über reservierung@blaues-haus-ev.de.

Im Docu Center Ramstein in der Schernauer Straße wird am Samstag um 14 Uhr die Ausstellung „Aufgeklappt und abgestempelt“ eröffnet. Dabei präsentiert das Dokumentationszentrum „Raritäten, Skurriles und Sehenswertes aus dem jahrzehntelangen Zusammenleben mit den Amerikanern“. Sicher durchaus sehenswert.

Für seine Reihe „Klänge des Südens“ hat der Förderverein des Lauterer Unionsviertels diesmal den Gitarrenvirtuosen Eugen Krapp eingeladen. Am Sonntag ab 11 Uhr stellt sich der laut Einladung „stilistisch und technisch sehr vielseitige“ Künstler dem Publikum vor. Im schönen klassischen Innenhof der alten Pferdepost-Kutschenstation in der Richard- Wagner-Straße (Anwesen der „Hasso-Saxonia“).

Das Kuseler Kinett startet die neue Programmsaison am Sonntag mit der Band Mensch Meier, die sich der Musik von Ton Steine Scherben verschrieben hat. Also „ehrlichem und zeitlosem Rock’n’Roll mit linksversifften, deutschen Texten“. Inklusive berühmter Parolen wie ,,Macht kaputt, was Euch kaputt macht“ oder ,,Keine Macht für Niemand“ oder ,,Die letzte Schlacht gewinnen wir“.

Ein Konzert zur Wiederherstellung der Voit-Orgel läuft am Sonntag ab 17 Uhr in der Kirche St. Martinus in Martinshöhe. Christoph Keggenhoff spielt Werke von Beethoven, Ritter und Rheinberger. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto „Stein trifft Classic“ findet am 1. September von 11 bis 15 Uhr ein Oldtimer-Treffen statt. Und zwar im Deutschen Sandsteinpark in Alsenz in der Uferstraße. Es wird ein Beiprogramm mit Blasmusik und Bewirtung geboten. Der Eintritt ist auch hier frei.

Im Rahmen der Reihe „Neuland“ zum Jubiläum „200 Jahre Auswanderung nach Brasilien“ wird am Sonntag, 11 Uhr, eine Ausstellung in der Lauterer Fruchthalle eröffnet. Drei brasilianische Malerinnen zeigen ihre Arbeiten.

Ab dem 2. September und dann die ganze Woche über gibt’s auf dem Parkdeck der Einkaufsgalerie „K in Lautern“ eine Open-Air-Kino-Reihe. Immer ab 20 Uhr werden Filme wie „Mamma Mia“ oder „Liebesbriefe aus Nizza“ gezeigt.

Eindrückliche Landschafts- und Städtefotografie zeigt die in Hirschhorn lebende Jamaikanerin Denise Schleyer im Rahmen ihrer Ausstellung „Durch die Augen des Betrachters“. Ab Donnerstag, 5. September, 20 Uhr im alternativen Kunsttreff AmWebEnd in der Kaiserslauterer Richard-Wagner-Straße.

Ab dem 5. September und dann übers Wochenende läuft in der Lauterer Innenstadt auf diversen Bühnen einmal mehr das Barbarossafest „Swinging Lautern“. Dabei gibt’s Blues, Rock oder Jazz satt und kostenlos. Viel Spaß.