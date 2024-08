Kabarett in Kibo, Kunst in Fischbach und Reipoltskirchen, sizilianische Nächte in Kusel. In der gesamten West- und Nordpfalz ist dieser Tage so einiges geboten. Für so manche Veranstaltung rechnet es sich durchaus, auch mal ein paar Rad- oder Autokilometer auf sich zu nehmen.

„Hinterm Großhirn brennt noch Licht“ heißt ein satirisch-hoffnungsvolles Programm der Lauterer Kabarett-Truppe „Die Untiere“ um den Autor Wolfgang Marschall. Aufgeführt wird es am heutigen Freitag ab 19 Uhr auf der Bühne im Kirchheimbolander Schlossgarten. Der Eintritt zu der bissigen, literarisch-musikalischen Kabarettshow ist frei. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Das Programm „Una notte siciliana“ mit Barockorchester und Kammerchor wird gleich zweimal aufgeführt. Zum einen heute ab 18 Uhr auf dem Betriebsgelände der Minitec in Schönenberg-Kübelberg und zum anderen am Samstag ab 18 Uhr in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle. Dazu gibt’s jeweils eine Kunstperformance von Judith Boy. Karten unter Telefon 06381 424-496.

Jules Vernes fantasievolle Geschichte „In 80 Tagen um die Welt“ hat Generationen von Jugendlichen begeistert. Nun haben sich die Freilichtspiele Katzweiler der Story angenommen. Los geht’s am 16. August um 20.30 Uhr. Karten und weitere Aufführungstermine über die Internetseite www.freilichtspiele.katzweiler.de.

Bereits zum dritten Mal läuft in Fischbach bei Hochspeyer die große Kunstausstellung „KuFisch“. Zehn verschiedene Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Arbeiten, die von Malerei und Grafik über Bildhauerei bis hin zu Elektronik-Kunst reichen. Die Schau wird am Samstag um 18 Uhr im Fischbacher Bürgerhaus eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Combo Blueday um den Saxophonisten Christian Kleeberger. Im Anschluss ist die Ausstellung montags bis freitags jeweils von 17 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr zu sehen.

Der Kaiserslauterer Musikclub Salon Schmitt feiert sein neunjähriges Bestehen mit einer Open-Air-Veranstaltung im malerischen Hof-Geviert des Clubs in der Pirmasenserstraße.

Geöffnet ist ab 18 Uhr. Gegen 20 Uhr tritt dann die junge Berliner Musikerin Lisa Akuah mit sogenanntem Psych-Folk-Pop auf. Karten an der Abendkasse.

„Neue Kunst in der alten Welt“ nennt sich ein Kunstprojekt im Grünen, das am 17. August ab 14 Uhr rund um die Reipoltskirchener Wasserburg läuft. Mit von der Partie sind die bayerisch-pfälzische Autorin Bettine Wagner-Friedewald oder die Künstlerin Judith Boy. Darüber hinaus stehen Performances, Installationen, Lesungen und Workshops auf dem Programm. Der Eintritt und die Teilnahme sind frei.

Mittlerweile ganz schön beliebt ist die Veranstaltung „Lautern tanzt“, die nochmals am Samstag ab 19 Uhr auf dem Schillerplatz der Barbarossastadt läuft. Mit den Hüften gewackelt wird auf südamerikanische oder kubanische Musik à la Salsa, Merengue, Rumba oder Soca. Ab 20 Uhr sind kostenlose Workshops angesetzt. Der Eintritt ist frei.

Der Musikverein Münchweiler besorgt die Mucke beim Lauterer Volkspark-Konzert am kommenden Sonntag ab 11 Uhr. Die „Kleinholzmusikanten“, wie die Münchweilerer auch genannt werden, bieten ein abwechslungsreiches Blasmusik-Programm von klassischen bis modernen Melodien. Wie immer bei freiem Eintritt. Mitgebrachte Enkel können mit Kinderrad und Roller ja derweil den Park unsicher machen.

Sizilianische Volksmusik mit der fünfköpfigen Gruppe Unavantaluna gibt’s am 18. August ab 18 Uhr im Trippstadter Gasthof Zum Schwan. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Reihe „Sommerswing“ im Kaiserslauterer Volkspark wird am kommenden Mittwoch, 21. August, ab 19 Uhr fortgesetzt. Zu Gast ist diesmal die frei nach Jethro Tull benannte Gruppe Locomotive Brass - die immerhin ein rundes Dutzend Musiker inklusive großem Bläsersatz auf die Bühne bringt. Die Musik der (in dieser Besetzung) seit 2019 bestehende Formation reicht von Chicago über Tower of Power bis zur Spencer Davis Group. Es dürfte also im Volkspark auch diesmal recht rhythmisch und druckvoll zugehen. Es wird ein kleiner Eintritts-Obulus erhoben.

Das Finale der „Lauterer Sommerabende“ ist für kommenden Donnerstag, 22. August, ab 17 Uhr vor der Stiftskirche angesetzt. Heroes on the Loose nennt sich das auftretende Gitarrentrio aus dem schönen Grünstadt, das Titel von Bruce Springsteen, Queen oder Eric Clapton im Programm hat. Der Eintritt ist frei.

Viel Spaß allerseits, gell?