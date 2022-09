Das Veranstaltungsfieber ebbt nicht ab. Da hilft kein Aspirin und Impfungen gibt’s auch noch keine. Also: Nix wie runter vom Sofa und die Mühen der kleinen und großen Veranstalter damit belohnen. Was Passendes zu finden, ist nicht schwer.

Veranstaltungen am Vogelwoog haben eine lange Tradition. In den letzten Monaten war von einem der Lieblingsweiher der Lauterer allerdings nicht viel zu hören. Aber jetzt geht’s augenscheinlich weiter. Am Samstag, 3. September, ab 19 Uhr kommt die Country- und Bluegrassband Country To Go ins Lokal am „Vocheler“.

Die hiesige Schriftstellerin Ursula Forster hat einen bewegenden Band zum Thema Krieg zusammengestellt. Die entsprechende Lesung aus „Die Vergangenheit wird mir noch blühen“ gibt’s am Freitag, 2. September, ab 19 Uhr im Weilerbacher Bürgerhaus .

„Funky Summer Beatz“ legen verschiedene DJs am 2. September ab 17 Uhr auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog auf. Morgen ab 18 Uhr ist die Pälzer Cantry Band dort unterwegs und am Sonntag ab 15 Uhr spielt die Combo Martina Extra 3. Jeweils bei freiem Eintritt.

Das Barbarossafest „Swinging Lautern“ tobt bereits durch Kaiserslautern . Dabei gibts übers Wochenende Jazz oder Blues auf etlichen Bühnen.

Metalrock aus Kempten steht am Freitag ab 20 Uhr im Kasino der Kammgarn an. Die eher harten Jungs nennen sich BRDigung. In der NightWash-Reihe läuft in der Kammgarn am Dienstag, 6. September, ab acht Uhr Stand-Up-Comedy und am Mittwoch, 7. September, zur selben Zeit kommt die berühmte Band Colosseum in die alte Spinnerei. Inklusive ihres dunklen und manischen Sänger Chris Farlowe. Das rentiert sich!

Die fünfköpfige, deutsch-amerikanische Countrycombo Legends-Corner bespielt am Freitag, 2. September, ab 19 Uhr die Stadthalle in Landstuhl . Karten unter Telefon 06371 92340. Yippie-A-Yeah!

Das Schalander-Team bietet am Samstag, 3. September, ab 20 Uhr im Kuseler Kinett , am Hofacker 11, ein Alternativprogramm zur Kuseler Herbstmesse. Mit dabei ist die wilde Herrenrockband Girls Of Doom Lagoon und verschiedene DJs. Die Sause läuft, so wie die „Mess“ auch, bis Dienstag und hat noch ein paar coole alternative Bands mehr zu bieten: www.schalander-Kusel.de.

Wilde Klänge mit Uffgebrassd!, ein Kinderprogramm und vieles mehr bieten die „Naturfreunde“ bei ihrem Spätsommerfest am Samstag ab 15 Uhr ums Naturfreundehaus im Finsterbrunnertal .

Wer auf Carillion-Klänge steht, wird am Sonntag, 4. September, ab 17 Uhr im Rockenhausener Schlosspark bestens bedient. Die professionelle Carillion-Spielerin Merle Kollom aus Estland bietet eigene Stücke und solche von Liszt und Schostakowitsch.

Eine Sammelausstellung mit acht Künstlern namens „Karoshi“ wird am Sonntag ab 11 Uhr im Rockenhausener Museum für Kunst , Speyerstraße 3 eröffnet. Karoshi wird im japanischen der plötzliche Tod durch Überarbeitung genannt.

Die Otterberger organisieren wieder ihre beliebte „FotoART“. Dabei kann man sich am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr in den dunklen Ecken der Stadt, genauer in Scheunen, Höfen oder Garagen herumdrücken. Denn dort finden sich die Werke von über zwanzig verschiedenen Profi- und Amateurfotografen.

Wer am Sonntag am „Lautrer Lebenslauf“ für einen guten Zweck mitmachen will, kann sich im Netz unter www.lautrerlebenslauf.de anmelden. Der Spaß steigt ab Schulzentrum Süd .

Jazz a la Ellington und Filmmusik von Gershwin hat das Frank Dupree Trio im Programm. Am Dienstag, 6. September, ab 20 Uhr in der Pirmasenser Festhalle . der Weg zu diesem Kulturtempel ist ausgeschildert. Karten unter der Telefonnummer 06331 842352.

Nach der erfolgreichen Vorstellung seines Bandes „Ein Mann seiner Klasse“ stellt der junge Lauterer Autor Christian Baron nun sein Buch „Schön ist die Nacht“ vor. Dabei ist er einmal mehr nicht zimperlich und prangert Bauspekulationen ebenso an wie prekäre Arbeitsverhältnisse. Am Mittwoch, 7. September, ab 19.30 Uhr in der Lauterer Buchhandlung Thalia kann man sich an seinen Erkenntnissen reiben.

Am nächsten Donnerstag, 8. September, ab 20 Uhr spielt im AmWebEnd in der Richard-Wagner-Straße 55 die Pirmasenser Band The Storytellers auf. Mit lustigem Country-Folk-Bluesrock. Aber Obacht, wer zu spät kommt, könnte nicht mehr reinpassen!

Viel Spaß.