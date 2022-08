Sie wollen nichts weniger als den Weltfrieden. Die Gruppe „Wandermusikanten“ um die Brüder Vanecek hat wieder ein „Ethno Sommercamp Germany“ auf der Burg Lichtenberg auf die Beine gestellt. Dort bringen die beiden junge Musikerinnen und Musiker aus Europa, dem Nahen Osten und dem Balkan zusammen.

Dabei lernt jeder von jedem und kommt Menschen anderer Kulturen näher. Eine große Auswahl aus den rund 50 Teilnehmern macht sich jetzt in Richtung Lauterer Volkspark auf. Dort bieten die Ethno-Musikanten am Freitagabend ab 19.30 Uhr das große, traditionelle Abschlusskonzert des Sommercamps unter freiem Himmel. Dabei dürfte so einiges an exotischen Instrumenten und Musikstücken zusammenkommen. Der Eintritt ist frei. Wer es zu diesem Konzert nicht schafft: Die Wiederholung gibt’s am Samstag ab 19.30 Uhr in der Kuseler Fritz-Wunderlich Halle auf dem Rossberg.

Am Freitag und Samstag zwischen 19 und 22 Uhr ist die außergewöhnliche Ausstellung „Isolationsriten“ im Café des Lauterer Vereins Vielfalter in der Pirmasenserstraße geöffnet. Die beiden ägyptischen Künstler Hamdy Reda und Sameh Ismail zeigen eine Kombi aus Foto- und Kalligrafie. Sehr sehenswert und außerdem eine schöne Möglichkeit das kleine, interkulturelle Café kennenzulernen.

Grüne Freiland-Tomaten

In Krämers Hof in der Enkenbach-Alsenborner Rosenhofstraße 108 gibt’s am Freitagabend ab 19.30 Uhr ein stimmungsvolles Freiluftkino. Der sozialkritische US-Film „Grüne Tomaten“ wird gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Im schönen Zellertal lockt das Weingut Janson-Bernhard mit keinem Geringerem als William Shakespeare. Zum Thronjubiläum der britischen Königin präsentieren Andreas Koch und seine Truppe von „Zettels Theater“ des Barden staatstragendes Jubelstück „Heinrich VIII.“ In Aussicht gestellt sind „große Namen, große Gesten, eine Hundertschaft an Statisterie, Prozessionen, Liebesschwüre, Mord und Totschlag, kurzum: alles, was einen unterhaltsamen Sommertheaterabend bei einem guten Glas Wein ausmacht“. Zu erleben am Freitag und Samstag, jeweils ab 20 Uhr, im Winzerbetrieb.

Per E-Bike in die 80er

Wer sich in die Zeiten von Walkmans, Rollschuhen und der Neuen Deutschen Welle zurückversetzen lassen will, kann sich die furiose 80er-Jahre-Show „Und es hat Zoom gemacht...“ der Katzweilerer Freilichtspiele angucken. Aufführungen sind am Freitag und Samstag jeweils ab 20.30 Uhr. Karten unter Telefon 06301 9619. Aber dass mal eins klar ist: Da wird mit dem E-Bike hingefahren! Hinterher in Lauterecken eine Apfelsaftschorle trinken und dann heim. Gell?

Cuban Affairs heißt die Gruppe, die am Freitag ab 19 Uhr auf dem Vorplatz des Ramsteiner Congress Center auftritt. Per Piano, Percussion, Bass und Gesang geht’s Richtung Südamerika mit Hauptgewicht auf kubanischer Musik. Der Eintritt ist auch hier frei.

Musik in Weiler- und Rodenbach

Nicht weit weg, genauer auf dem Platz vor der Landstuhler Stadthalle steigt noch ein Open Air Konzert. Am Samstag ab 19 Uhr tritt das Duo Yannisha auf. Yann Loup und Annisha Adam bieten stimmungsvolle Singer/Songwriter-Nummern. Karten unter Telefon 06371 92340.

Am Samstag ab 20 Uhr ist das Lauterer Trio „Martina Extra 3“ um die Sängerin Tina Skolik auf dem Weilerbacher Dorfplatz am alten Bahnhof zu finden. Mit Stücken von Freedance Clearwater Revival, Pink Floyd, Supertramp oder den Doobie Brothers. Ab in Richtung der 1970er also. Schlaghosen und Clarks aus der Mottenkiste holen! Clogs und kurzes Jeansjäckchen geht auch.

In memoriam Peter Glanzmann

Vor wenigen Monaten ist der beliebte Musiker Peter Glanzmann gestorben. Im Rahmen der Rodenbacher Konzertreihe „Sonntags am Brunnen“ gibt es nun an diesem Sonntag ab 11 Uhr ein großes Gedenkkonzert. Die drei Bands, in denen Glanzmann gespielt hat, treten auf: Forty Eight, Die Leimsieder und Graadselääds. Auch hier Zutritt fer umme.

Am Sonntag von 11 bis 19 Uhr ist das Bildhaus inklusive Park, Kaffee und Kuchen auf dem Hahnbacherhof bei Schallodenbach geöffnet.

Swing im Grünen

Es kracht im Lauterer Volkspark am nächsten Mittwoch ab 19 Uhr. Denn dann gibt’s den großen, feierlichen Abschluss der Reihe „Sommerswing“. Zuerst tritt die Peppermint Gang mit Nummern etwa der Beatles, von Clapton, Santana oder Elvis auf. Nach dieser doch bunten Programmmischung wird’s noch bunter: beim abschließenden Lichterfest. Karten im Netz auf der Seite www.sommerswing.de.

Am Donnerstag nächster Woche ist die Ausstellung „Biodiverse Life“ mit tollen Fotografien von Siglinde Gramoll im Kulturtreff AmWebEnd in der Lauterer Richard-Wagner-Straße geöffnet. Die Frau ist Biologin, ihr Spezialgebiet sind Insekten. Da die Künstlerin anwesend ist, kann man da sicher was lernen. Über diese gruseligen Insekten. Viel Spaß.