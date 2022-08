Klasse, dass Jazz-Urgestein Franz Wosnitza wieder seine „Sommer-swing“-Reihe an den Mittwochabenden im Lauterer Volkspark organisiert. Am nächsten Mittwoch drängen sich da sicher alle Blues- und Bluesrockfans. Denn Blues-harp-Spieler Albert Koch und die Gitarristen Wolfgang Schneider sowie Jürgen Schulz stehen für die knochentrockene und authentische Musik aus den amerikanischen Südstaaten.

Los geht’s am Mittwoch um 19 Uhr wie gesagt im Volkspark. Leider nicht am Mississippi, dafür wenigstens am Schwanenweiher. Dann gibt es handfesten Blues von Größen wie Leadbelly, Jimmy Reed oder Muddy Waters. Karten und Infos auf der Internetseite www.sommerswing.de.

Sechs Südtiroler nennen sich Bozen Brass und liefern feine Töne per jeder Menge Blech. Ihr Programm ist eine Mischung aus Tiroler Volksmusik, Jazz, Brass oder Barockmusik. Immerhin. An diesem Freitagabend ab 20 Uhr im Rockenhausener Schlosspark. Karten die Netzseiten www.reservix.de oder www.rockenhausen.de.

Die Saarländer können auch Rock. Zumindest die dortige Band Impact. Pop kann sie auch und sogar Metal. Wie allerdings dann noch Schlager ins Programm passen, kann man sich am heutigen Freitagabend ab 19 Uhr bei freiem Eintritt vor dem Ramsteiner Congress Center anhören. Karten vorab unter Telefon 06371 59-2220.

Der Lauterer Humbergturmverein fürchtet sich nicht einmal vor der bedeutungsvollen Lyrik eines Novalis. So geht’s am Freitag ab 18 Uhr auf dem Parkplatz am Bremerhof um die Frühromantik. Damit es bei der Sommertour aber nicht allzu romantisch wird, muss man beim Zuhören laufen. Runde sechs Kilometer in zweieinhalb Stunden. Geht doch.

Nichts weniger als „140 Jahre Rock ’n’ Roll“ haben sie sich vorgenommen, die Jungs um den Ausnahmegitarristen Heinz Glass aus Berlin. Am Freitag ab 20 Uhr sind noch andere bekannte Musiker im Kuseler Kinett am Hofacker dabei. So etwa der beliebte hiesige Bassist Rolf Dieter Schnappka. Da wird’s aber ganz schön bunt werden! Karten über www.schalander-kusel.de.

Bluesgitarrist Heinz Glass kommt übrigens am Sonntag um 15 Uhr auch in die Minigolfanlage am Kaiserslauterer Gelterswoog, am Samstag um 18 Uhr tritt dort die Rockcombo Dressinger Acoustic Jam auf.

Dunkel und bedrohlich soll die Musik von Ghøstkid sein. Irgendwo zwischen Industrial, Metal und Pop. Diesen Freitagabend ab 19 Uhr im Kulturgarten der Lauterer Kammgarn. Karten im Netz über die Seite www.kammgarn.de.

Die Pfalzbibliothek in der Lauterer Bismarckstraße begeht am Samstag ab 11 Uhr ihr großes Hoffest. Mit verschiedenen Vorträgen und dem Duo Solarplexus, das auf Cello und Piano Musik zwischen Klassik und Moderne bietet. Hamburger, Kaffee und Kuchen machen die Sache rund.

Im Mackenbacher Waldstadion tritt am Samstag ab 19 Uhr die Band Journey Experience auf. Mit Hits wie „Wheel in the Sky“ oder „Be good to yourself“. Karten unter Telefon 06374 994065 sowie an der Abendkasse.

Zwei junge Schauspielerinnen aus der Ukraine bieten eine Performance mit Liedern und Gedichten. Am Samstag ab 20.30 Uhr im malerischen Innenhof des Salons Schmitt in der Pirmasenserstraße zu Kaiserslautern. Karten an der Abendkasse.

Eine „British-Cars“-Ausstellung organisieren die rührigen Erfenbacher am Sonntag ab 11 Uhr in der Ortsmitte. Wer ein englisches Auto bis Baujahr 2000 hat, ist willkommen,

Der beliebte Kabarettist Gerd Kannegieser sucht am Sonntag ab 17 Uhr den Hochspeyerer Tennisverein am Karlshübel heim. Mit seiner hemdsärmeligen Art präsentiert er sein Programm „Sendeschluss“.

Am Sonntagmorgen ab 11 Uhr ist das Bergmannsorchester „Glück auf“ auf der Bühne des Lauterer Volksparks zu finden.

In der Kirchheimbolander Pauluskirche musiziert am Sonntag ab 18 Uhr das Jugendsinfonieorchester der Ukraine. Dirigentin Oksana Lyniv ist einer der wenigen weiblichen Top-Stars an den Dirigentenpulten der Welt. Sie und ihre junge Kollegen bringen unter anderem Mozart, Almasi und Hubarenko. Karten unter Telefon 06352 750-4777.

Am nächsten Dienstag ab 21 Uhr tritt Seth Fergolzia im Benderhof in der Lauterer Richard-Wagner-Straße auf. Im Gepäck hat er seine tiefgründige Mischung aus Folk, Rock oder Indie. Karten an der Abendkasse.

Am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr wird im Kunstlager der Künstler-Werkgemeinschaft (KWG) in der Lauterer Eisenbahnstraße die Schau „Sky Blue“ von Michael Fetzer eröffnet. So, viel Spaß bei der Qual der Wahl!