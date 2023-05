Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Open-Air-Konzerte sind selten. Schön also, dass Peter Wirrer vom Minigolfplatz am Lauterer Gelterswoog zwar keine großen, aber doch immerhin kleine Freiluft-Konzerte anbietet. Das diesjährige Programm am „Hoh’necker“ startet über Ostern. Wenn man den Wetterfröschen trauen kann, gibt’s da zumindest keinen Schnee, Dauerregen oder Vulkanausbruch. Wenn also kein Polsprung dazwischen kommt, sind gleich drei Livekonzerte auf der Minigolf-Bühne angesetzt.

Am Ostersamstag um 18 Uhr geht’s also los am Gelterswoog in Kaiserslautern. Mit dem Sänger Myk Sno. Der Mann ist auf Soul, Blues oder Funk spezialisiert