Wer dieser Tage an Langeweile stirbt, wollte es unbedingt so haben. Alle anderen können es sich aussuchen: rattenscharfe Ska-Musik, große Mittelalter-Spektakel, singende Taxifahrerinnen, Kunst in mächtigen Burgmauern, Alternative Rock im original 1980er-Stil, deutsche Frauenversteher-Sänger, erstklassiger Art Punk aus New York und so einiges mehr, für das es sich lohnt, der Couch untreu zu werden. Obwohl die im Herbst doch eine unwiderstehliche Anziehungskraft hat.

Das kleine Lautrer AmWebEnd in der Richard-Wagner-Straße 55 startet – wie immer bei freiem Eintritt – mit Taximama Alex in die Herbstsaison.