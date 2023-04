Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mit Mississippi-Lehm an den Schuhen und Rheinkieseln in der Tasche“: So kommt es musikalisch daher, das Ditzner-Twintett. Bestehend aus dem Filigran-Schlagzeuger Erwin Ditzner und den bestens bekannten Vanecek-Zwillingen an Tuba, Posaune, Saxophon oder Harmonika, bieten der Drummer und die beiden Bläser eine wilde Mischung aus Jazz und Symphonik. Was dabei herauskommt, ist so selten, dass man es einmal gehört haben muss.

Und das kann man am 14. Januar ab 19 Uhr in der Dorfgemeinschaftshalle im schönen Sippersfeld (hinter Enkenbach-Alsenborn links ab). Eingeladen vom dortigen Kulturverein, warten die drei