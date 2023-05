Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Latin Quarter war so eine richtige 80er-Jahre-Band. Nicht nur, dass die Buben und Mädels ganz erschröckliche Vokuhila-Frisuren und gelbe Quastenhemden trugen, sie traten auch unter bonbonfarbenen Lichtschauern und in wabernden Bühnennebeln auf. Aber: Was die Combo so an Songtexten hatte, war wirklich außergewöhnlich. Denn die Electropopper beließen es nicht bei gängigen Liebesliedchen, sondern schrieben gesellschafts- und sozialkritische Texte, die sich gewaschen hatten. Allen Pop-Attitüden zum Trotz.

Was aus der immerhin schon 1983 gegründeten Gruppe geworden ist, kann man sich am Donnerstag, 28. Oktober, 20 Uhr, im Irish House an der Eselsfürth angucken. Die