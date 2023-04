Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis die westpfälzischen Programmkinos wieder richtig Filme vorführen können, wird’s noch ein bisschen dauern. Aber: So langsam aber sicher zeigt sich doch ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Und so lange das hiesige Union-Kino sowie das Enkenbacher Provinzkino noch zu sind, bieten die Prgrammkinomacher seit einigen Wochen einen schönen Service: Man kann sich kostenlos wechselnde Kurzfilme auf ihrer Internetseite ansehen.

Wer auf die Seite film-kunst-kino.de geht, bekommt zur Zeit den schrägen Streifen „Emma und die Wut“ von Elisa Mishto zu sehen. Darin geht’s um die beliebten Selbsthilfegruppen.