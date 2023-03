Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geht man des Abends durch die Stadt, brummt’s einem nur so um die Ohren. Kleine Stadtflitzer, Elektrofahrräder oder Mopeds unterwegs in Sachen Abendessen. Gleich, ob sie nun mit Pizzen, Burgern, Dönern oder gar Schnitzeln und Steaks unterwegs sind – bei den Lieferdiensten brummt’s in Coronazeiten. Und wer wollte es so manchem Zeitgenossen auch verübeln, wenn er nach einem langen Arbeitstag notgedrungen auf diese Services zurückgreift. Aber wesentlich befriedigender mag da doch so manches traditionelle Lautrer Essen ausfallen.

Recht schnell gemacht ist doch etwa so ein „Gellerieweschdambes“: Ein Pfund Kartoffeln und ein Pfund Gelleriewe (Karotten) kleingeschnitten in etwas Brühe etwa