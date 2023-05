Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich wäre in diesen Winterwochen Veranstaltungshochzeit. In allen Kulturclubs, Galerien, Musikkneipen und bei sonstigen privaten Bühnen würden sich die Künstler die Klinke in die Hand geben. Aber aufgrund der Pandemie und der Planungsunsicherheit ist weitgehend tote Hose. Schön, dass wenigstens in den größeren Häusern noch so einiges stattfindet und dass der bekannte Kaiserslauterer Fotokünstler Thomas Brenner seine Motivplakate in der Stadt platziert hat. Dazu kommt so manches Internet-Angebot, die Kaiserslauterer Künstlerwerkgemeinschaft hat was vor, und die Natur rund um Lautern, Kusel und Kirchheimbolanden ist ja schließlich auch nicht zu verachten.

Leider, leider ist das Konzert mit der berühmten Pianistin Elisabeth Leonskaja und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung