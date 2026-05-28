Die Qual der Wahl hat das Publikum in diesen Tagen. Denn es gibt allerhand an Veranstaltungsangeboten – vom Flohmarkt über Oper bis zum Konzerterlebnis.

Er hat als erster Liedermacher den Literatur-Nobelpreis bekommen, Barack Obama ehrte ihn mit der Medal of Freedom, und der Pulitzer-Sonderpreis ist auch sein eigen: Die Rede ist von einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, von Bob Dylan. Alle Fans von Dylan könnten sich nun zum Pfalztheater Kaiserslautern aufmachen. Genauer in die neue Ausgabe der „Spätschicht“ am 29. Mai um 22.15 Uhr auf der Foyerbühne. Denn dort wartet der Schauspieler Hans Ehlers mit jeder Menge Dylan-Songs sowie Geschichten um das Leben des berühmten Manns aus Minnesota. Karten über 0631 3675-209.

Am 29. Mai, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr, läuft wieder ein „Gaming-Treff“ in der Lautrer Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße. Ein Angebot für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren, bei dem es sich bei freiem Eintritt um „Mario-Kart“ und entsprechende Koop-Spiele handelt.

Beim Zirkushaus Pepperoni in der Rockenhausener Schlossstraße 6a gibt’s eine neue Ausgabe von „ROKino“ am 29. Mai um 19.30 Uhr. Gezeigt wird eine französische Komödie um eine junge Kellnerin und einen alten Richter, die sich gegenseitig durchs Leben helfen. Eintritt frei, aber: nicht zu spät kommen!

Letzte Chance für die Ausstellung „Blechstücke + Wortgeflechte und andere Ausdrucksformen“ im Ramsteiner Museum im Westrich: Zum Abschluss der Schau, die die Werke von Konrad Schmitt–Schrollbach und Julia Henriette Kakucs zeigt, lädt das Heimatmuseum zur Finissage ein am 29. Mai, 19 Uhr, im Museum (Miesenbacher Straße). Dabei kann man auch mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Wie schön.

Am 29. Mai, 18.30 Uhr, steht Thorsten Burckhardt mit seinen Acoustic Covers auf der Bühne des Minigolfplatzes am Gelterswoog. Eintritt frei. Am 30. Mai von 14 bis 22 Uhr ist auf dem Gelände des Gelterswoogs ein „Rave am See“ angesagt. Etwa mit den Djs Ozzy Riot, Sylvie Miles oder Pappenheimer. Karten an der Tageskasse. Und am 31. Mai um 15 Uhr tritt J. Sanders mit Rock-, Pop- oder Bluestiteln auf. Eintritt frei.

Ab dem 29. Mai, 17 Uhr, startet die große Maikerwe auf dem Lauterer Messeplatz durch. Infos etwa über Attraktionen und spezielle Angebote über www.kerwe-kl.de.

Eine musikalisch-literarische Soiree wird am 29. Mai, 19.30 Uhr, in der Scheune des Lauterer Theodor-Zink-Museums geboten. Monika Abel und Kathrin Klein intonieren per Sopran und Klavier Musik von Schumann, Strauss, Bernstein oder Smyth. Karten an der Abendkasse oder über 0631 365-2316.

Lädt einmal mehr zu ihrer legendären Nuit de la Chanson in die Lauterer Kammgarn ein: Pauline Ngoc. Foto: Thomas Bader

Eine weitere Ausgabe der inzwischen wohl legendären Reihe „Nuit de la Chanson“ mit Gastgeberin Pauline Ngoc und diversen Special Guests für alle frankophilen Musikfreundinnen und -freunde ist am 29. Mai, 20 Uhr, im Cotton Club der Lauterer Kammgarn zu haben. Karten bei Thalia oder unter www.kammgarn.de.

Denkt man an Reggae, dann fällt einem sofort der Großmeister Bob Marley ein. Am 29. Mai, 20.30 Uhr, tritt im Lauterer Musikclub Irish House an der Eselsfürth die Marley-Coverband Marleys Ghost mit den berühmtesten Titeln des Jamaicaners auf. Karten an der Abendkasse.

Die Poetry-Slam-Landesmeisterschaft „Reim-Land-Pfalz“ wird am 29. Mai, 17 Uhr im Uni-Gebäude 46, Hörsaal HS 46-110 sowie um 20 Uhr in der Schreinerei der Kammgarn ausgetragen. Das Finale läuft dann am 30. Mai um 20 Uhr im Kasino der Kammgarn.

Allerley Gewandete werden wohl wieder beim Burgfest auf der Falkenstein auflaufen. Foto: Nobi

Vom 29. bis zum 31. Mai wird die Burgruine Falkenstein (Donnersbergkreis) zum Schauplatz eines großen Mittelalter-Spektakels. Wie immer bei solchen Events mit Feuerspuckern, Schaukämpfern, Gauklern oder Musikanten mit Sackpfeife und Hackbrett. Karten an den Tageskassen.

Michael Halberstadt an der Gitarre und Tebriz Xelilov am Piano treten wieder zusammen auf. Diesmal im Lauterer Kabinett K 2 in der Königstraße 34. Am 30. Mai ab 19 Uhr mit Pop, Rock oder Indie und bei freiem Eintritt. Spenden erbeten.

Folk-Fans aufgepasst: Am 30. Mai findet um 19 Uhr in der Protestantischen Kirche, Rathausstraße 7, im schönen Schönenberg-Kübelberg ein Konzert mit der Celtic-Folk-Band The Fenians statt. Der Bandname bezieht sich auf die Ritter, die einst im Dienste des irischen Heerführers Fionn Mac Cumhail standen. Die Musiker wollen mit Liedern aus dem keltischen Kulturraum, vor allem aus Irland und Schottland, ein Stück irische Lebensfreude dem Publikum näher bringen – wer hätt’s gedacht. Eintritt ist frei.

Countryrock mit der BossHoss-Coverband The Hotboss wird am 30. Mai, 20 Uhr, in der Scheune des Erfenbacher Bachbahnmuseums, Ecke Jahn- und Siegelbacher Straße geboten. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird auch hier gebeten.

Für Kinder ab vier Jahren ist das Theaterstück gedacht, das am 30. Mai, 15 Uhr, in der Scheune des Lauterer Theodor-Zink-Museums aufgeführt wird. Das Kindertheater Geschichtenspinnerei Kesske & Ragma zeigt die spannende Story um diverse seltene Waldgestalten und deren Abenteuer. Karten über 0631 365-2316.

Ein Quartiersflohmarkt Grübentälchen läuft am 30. Mai zwischen 9 und 13 Uhr im Hof der Lauterer Geschwister-Scholl-Schule, Schreberstraße 37. Inklusive Livebäckerei oder Kuchenbuffet und zugunsten der „Pflasterstube“ der Obdachlosenhilfe.

Wer dort nicht fündig geworden ist, könnte es ja auch im und vorm Lautrer Union-Kino versuchen: Dort gibt’s am 30. Mai von 10 bis 15 Uhr ebenfalls einen Flohmarkt mit Geschirr, Haushaltswaren, Gläsern, Dekoartikeln, Kleidung und Filmplakaten. Alle Einnahmen dienen der Unterstützung der Kinoarbeit.

Am 31. Mai, 11 Uhr, gibt’s das nächste kostenlose Volksparkkonzert. Die Ramsener Kolpingkapelle spielt unter dem Titel „Let us entertain you“ mit einem bunten Repertoire auf.

Wer sich eher für Oper interessiert, ist am 31. Mai, 11 Uhr, im Pfalztheater richtig. Eine Matinee zur Oper „Dead Man Walking“ gibt’s im Theaterfoyer. Unter anderen sprechen Regisseur Philipp Westerbarkei und Dirigent Olivier Pols über das Werk, auch gibt es musikalische Kostproben unter anderem mit der Hauptfigur, gesungen von Hyunkyum Kim. Mit Jake Heggies Oper steht nicht nur ein packendes Stück Musiktheater auf dem Spielplan des Pfalztheaters, sondern auch ein Stück, das beweist, wie aktuell und engagiert Oper sein kann. Verspricht zumindest der Veranstalter. Immerhin bringt das Stück wie der gleichnamige Film aus dem Jahr 1995 mit Susan Sarandon und Sean Penn in den Hauptrollen die durchaus aufwühlende Geschichte Sister Helen Prejeans auf die Bühne, die den zum Tode verurteilten Mörder und Vergewaltiger Joseph de Rocher bis zuletzt begleitete. Die Musik dazu wartet mit Anklängen an Gospel, Blues und Filmmusik auf. Klingt spannend. Eintritt zur Matinee ist frei, Premiere ist dann am 13. Juni, 19.30 Uhr, im Großen Haus (Karten unter www.pfalztheater.de, Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de, 0631 3675 209).

Mit einem großen Kinder- und Unterhaltungsprogramm, Mitmachaktionen und jeder Menge Infostände ist der ZAK-Erlebnistag im Lautrer Kapiteltal 1 angekündigt. Am 31. Mai zwischen 10 und 18 Uhr.

Am 31. Mai, 19 Uhr, startet ein Konzert der Uni Big Band im Audimax der Lauter RPTU, Gebäude 42, Raum 115. Gespielt werden Nummern aus der traditionellen und der modernen Big-Band-Literatur. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Punk treibt Blüten: Zookraught Group aus den Staaten kommt nach Kusel. Foto: Kinett/oho

Im Kuseler Kulturzentrum Kinett tritt am 1. Juni um 20 Uhr die amerikanische Combo Zookraught mit Dance Punk auf. Weiter geht’s dort am 3. Juni mit der Indieband Packaging aus Seattle und der Indie Pop Combo Oberbaum aus Brüssel. Karten und weitere Infos über www.kinett-kusel.de.

Diverse Musikensembles Lauterer Schulen wie Chöre, Orchester oder Big Bands stürmen im Rahmen eines Begegnungskonzerts am 3. Juni um 19 Uhr die Lauterer Fruchthalle. Karten an der Abendkasse.

Auf der Lauterer Bühne Schillerplatz läuft am 4. Juni um 19 Uhr ein kostenloses Konzert namens „Pop-Shop-80s“. Eine Allstars-Formation bietet eine musikalische Reise entlang bekannter Hits der 1980er. Und jetzt: Viel Spaß bei der Qual der Wahl!