In den Freiwilligendiensten Kultur und Bildung sind noch Plätze frei. In Rheinland-Pfalz umfasst der Freiwilligendienst Kultur und Bildung das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in den Bereichen Kultur, Politik und Ganztagsschule. Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz koordiniert landesweit mehr als 500 Einsatzstellen. Auch in Kaiserslautern stehen noch Plätze zur Verfügung, etwa im Museum Pfalzgalerie, im Kulturzentrum Kammgarn, beim Offenen Kanal und beim Bezirksverband Pfalz.

Der Freiwilligendienst bietet die Möglichkeit, ein Jahr lang Einrichtungen kennenzulernen und sich bei der Berufswahl zu orientieren. Nach der Schulzeit ermöglicht das FSJ einen Perspektivwechsel: Freiwillige gestalten Prozesse in Einsatzstellen und Schulen mit und erhalten Einblicke in berufliche Abläufe.

Taschengeld, Sozialversicherung, Bildungstage

Im FSJ Kultur sind die Einsatzstellen vielfältig, darunter befinden sich Theater, Museen, Offene Kanäle und Jugendkulturzentren. Mögliche Aufgaben reichen von Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit über Archäologie bis hin zur künstlerischen Gestaltung. Im FSJ Politik erhalten Freiwillige je nach Interesse Einblicke in die Arbeit von Landes-, Stadt- oder Gemeindepolitik, Fraktionen sowie Einrichtungen der politischen Bildung, Gedenkstätten, Jugendverbänden und Gewerkschaften. Im FSJ Ganztagsschule unterstützen Freiwillige den Unterricht und die Aufsicht, begleiten Kinder beim Mittagessen und bei den Hausaufgaben, gestalten Nachmittagsangebote und können eigene Arbeitsgemeinschaften anbieten.

Das FSJ richtet sich an alle Menschen zwischen dem Ende der Schulpflicht und dem 26. Lebensjahr. Freiwillige erhalten ein monatliches Taschengeld, sind sozialversichert und nehmen an 25 Bildungstagen teil. Diese vermitteln notwendiges Wissen für die Arbeit in den Einsatzstellen, stärken die persönliche Entwicklung und unterstützen die berufliche Orientierung. Zudem wird das FSJ als Praxisteil bei der Erlangung der Fachhochschulreife anerkannt.

Info

Informationen und Bewerbungen beim Kulturbüro Rheinland-Pfalz, Träger des FSJ, im Internet unter www.freiwillig-rlp.de oder Telefon 02621 623150.

