Nach gut 20 Jahren als Leiterin der Freiwilligen Agentur der Stadt Kaiserslautern verabschiedet Lydia Müller sich Ende dieser Woche in den Ruhestand. Wie es mit der beliebten Anlaufstelle für Freiwillige im Ehrenamt und Hilfesuchende danach weitergeht, bleibt jedoch vorerst offen. Die Stelle für eine Nachfolge ist bisher nicht ausgeschrieben.

Als Lydia Müller Mitte Mai 2001 ihre Stelle als Geschäftsführerin der ersten Freiwilligen Agentur in Rheinland-Pfalz antrat, war diese auf zwölf Monate befristet und vom Land mit 10.000 Mark bezuschusst. Über sieben Jahre habe eine Verlängerung Jahr für Jahr neu beantragt werden müssen, schildert Müller. Für dieses Jahr seien von Land 20.000 Euro zugesagt.

Die in Otterbach geborene diplomierte Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin nahm das Angebot der Stadt damals trotzdem an. Was sie reizte, waren der damit verbundene Gestaltungsspielraum und die Gelegenheit selbstständig zu arbeiten, gegenüber der Stadt nicht weisungsgebunden zu sein. Die Abstimmung mit den Kollegen aus dem Sozialreferat, dem die Agentur zugeordnet war, hat sie dagegen von Anfang an gesucht.

Ehrenamt fördern und stärken

Auftrag der neuen Freiwilligen Agentur war es, das Ehrenamt in Kaiserslautern zu fördern und zu stärken: eine Aufgabe, die Lydia Müller mit Engagement und immer wieder frischen Ideen anging. „Ich konnte Konzepte erarbeiten und umsetzen, Freiwillige vermitteln, für deren Fortbildung sorgen und Organisationen beraten“, beschreibt sie ihr Aufgabenfeld.

Mit als ein erstes Projekt hatte Lydia Müller einen Internet- und PC-Treff für Ehrenamtliche eingerichtet, die sich zu Internetlotsen für Senioren schulen ließen. Das Angebot kam direkt an. „Hunderte Senioren wurden geschult“, sagt Müller. Heute sei das Projekt in die Stadtteilbüros verlegt. Gerne erinnert sie sich auch an Anne Wippermann, die sie mit der erfolgreichen Suche nach Freiwilligen für deren Projekt „Singpaten“ unterstützen konnte.

Manchmal hilft schon ein Anruf

Auch Einzelpersonen hatte Lydia Müller helfen können: Beispielsweise der Oma eines Enkels, der im Rollstuhl saß und dessen Schulklasse sich in einem oberen Stockwerk befand. Die Anfrage der Oma, ob jemand den Kleinen in der Pause in den Hof bringen könne, war ohne Reaktion geblieben. Was konnte sie noch tun? Ein Anruf der Freiwilligen Agentur beim Schulamt genügte. Die Klasse wurde ins Erdgeschoß verlegt.

Eine „Superresonanz“ erfuhr auch Müllers Idee, Firmenteams aus „Kaiserslauterer Unternehmen mit Gemeinsinn“ (KLUG) an Vereine zu vermitteln, bei denen diese Projekte umsetzen konnten. So hatten beispielsweise Mitarbeiter der Bau AG für den Förderverein der Burg Hohenecken am Hang der Burg einen Weinberg angelegt.

Sie werde nie vergessen, wie viele Ehrenamtliche sie über Organisationen wie Caritas, ASZ und DRK mit Flüchtlingen zusammengebracht habe, so Müller. Heute fragten Geflüchtete oft selbst bei ihr nach, wo sie helfen könnten. „Wo liegen die Möglichkeiten?“ und „Was macht Spaß?“ seien Fragen, die sie ihrer Beratung stets zugrunde gelegt habe, erläutert Müller. Sie habe vieles anstoßen können, aber nicht unbedingt alles selber machen müssen. Ob Kultur, Kinder oder Tiere: Alle Themen seien ihr gleich wichtig gewesen. „Richtig klasse“ fand sie den Gesundheitstag, den sie gemeinsam mit Kollegen auf dem Rathausvorplatz organisierte und mit verschiedenen Projekten die ganze Bandbreite des Ehrenamts vorstellen konnte.

Ihr Wunsch? Das Angebot weiter zu betreiben

„Es war die richtige Entscheidung damals“, konstatiert die scheidende Leiterin der Freiwilligen Agentur beim Blick zurück. Sie habe viele Menschen kennenlernen und für die Stadtgesellschaft etwas bewirken dürfen. Zum Abschied wünscht sie sich, dass die Stadt Kaiserslautern ihr Angebot für Ehrenamtliche mit einem engagierten Nachfolger – oder einer engagierten Nachfolgerin – weiter betreibt und entwickelt. Ihr Vorschlag: „Immer mit der Zeit gehen, Bedarfe erkennen und darauf reagieren.“ Es müsse nicht so weiterlaufen wie bisher: „Neuer Schwung wäre super.“

Wegen einer Beinverletzung nach einem Sturz war Lydia Müller im Dezember nicht in ihrem Büro im Rathaus Nord, Benzinoring 1, dem neuen Standort der Freiwilligen Agentur, zu erreichen. Im neuen Jahr hat sie inzwischen die noch anstehenden Arbeiten und Berichte erledigt und sich telefonisch von engen Kooperationspartnern verabschiedet. Und danach? „Dann bin ich weg!“ Am Freitag ist ihr letzter Tag.