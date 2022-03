Seit Anfang des Monats steht endgültig fest: Eine Freiwilligen Agentur bleibt Kaiserslautern, wenn auch mit Änderungen, erhalten. Die Stelle soll nun „umgehend“ zur Besetzung ausgeschrieben und ans Bildungsbüro angegliedert werden.

Nach gut 20 Jahren als Leiterin der Freiwilligen Agentur Kaiserslautern hatte sich Lydia Müller Mitte Januar – einem Termin, der spätestens seit dem vergangenen Sommer bekannt war – in den Ruhestand verabschiedet. Wie es danach mit der etablierten Anlaufstelle für Freiwillige im Ehrenamt und Hilfesuchende weitergehen würde, war zumindest in der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Das Ehrenamt in Kaiserslautern zu fördern und zu stärken war eine Aufgabe, der sich die diplomierte Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin mit Engagement und immer wieder neuen Ideen erfolgreich gestellt hatte. In Erinnerung geblieben ist zum Beispiel die „Freiwilligenmesse mit ihren 1001 Möglichkeiten sich zu organisieren“, unmittelbar mit ihrem Amtsantritt. Ein Selbstbehauptungstraining für Senioren unter Leitung einer Trainerin für Gewaltprävention und mit ehrenamtlichen Sicherheitsberatern für Senioren traf in Kooperation mit der Sicherheitsinitiative Kaiserslautern (SIKA) ebenfalls einen Nerv der Zeit.

Abstimmung mit Sozialreferat gesucht

Für ein anderes Vorhaben, nämlich Firmenteams für ehrenamtliches Engagement ihrer Mitarbeiter mit passenden Projekten zusammenzubringen, fand die Freiwilligen Agentur zum Beispiel beim Bau von Holzbungalows auf dem Gelände der Galappmühle des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) die entsprechenden Partner. Der mit ihrer Position verbundene Gestaltungsspielraum, die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten und gegenüber der Stadt nicht weisungsgebunden zu sein, das war Lydia Müller von Anfang an wichtig. Die Abstimmung mit den Kollegen aus dem Sozialreferat, dem die Agentur zugeordnet war, habe sie dabei von Anfang an gesucht, unterstrich sie einmal im Gespräch. Anders als von der Stadt offenbar wahrgenommen, sei dadurch auch ihre Vertretung jederzeit gewährleistet gewesen.

Künftig sollen die Aufgaben der Freiwilligen Agentur nun „im bisherigen Zuschnitt und Umfang“ durch eine Ausweitung der Stabsstelle II.2 „Bildungsbüro“ zur Stabsstelle II.2 „Bildung und Ehrenamt“ dem Zuständigkeitsbereich von Bürgermeisterin Beate Kimmel zugeordnet werden. Das 2019 eingerichtete Bildungsbüro steht für Bildungsmonitoring und die Bildungskoordination für neu Zugewanderte. Aufgrund ähnlicher Arbeitsweisen, vor allem bei der Vernetzung von Partnern, der Fördermittelakquise, von Projektbetreuung und sich überschneidenden oder ergänzenden Themenfeldern verspricht die Stadt sich davon weitere Synergien.

Landeszuschuss für 2022 ist bereits zugesagt

Während zwei Jahrzehnten erfolgreicher Förderung der Freiwilligenarbeit in der Stadt wurde eine vergleichbare Notwendigkeit – etwa die Zuordnung zum Umwelt- oder Kulturbereich – offensichtlich nie angeregt. Im Gegenteil. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens waren die Ministerpräsidentin des Landes und der Oberbürgermeister der Stadt noch des Lobes voll über die bis dahin geleistete Arbeit der Freiwilligen Agentur.

Vorbereitungen zur Übergabe der entsprechenden Unterlagen hatte die bisherige Stelleninhaberin noch getroffen. An vorbereitenden Gesprächen mit den Beteiligten zu organisatorische Maßnahmen, die nach Aussage der Stadt üblich sind, war sie nach eigenen Angaben nicht mehr beteiligt.

Freiwilligen Agentur bleibt bestehen

Die Freiwilligen Agentur bleibe wie bisher bestehen nur mit neuer Verortung, versichert die Stadt. Prozessbrüche seien für deren Arbeit ebenso wenig zu erwarten wie für das Sozialreferat. Beider Leistungsbereiche seien bisher in keiner Weise verknüpft gewesen. Kontakte und Kooperationen mit Sozialplanung und dem Ökoprogramm blieben genauso bestehen wie zu Vereinen, Verbänden, Referaten, öffentlichen Stellen und Trägern, heißt es aus der Verwaltung.

Der Landeszuschuss in Höhe von 20.000 Euro für 2022, den Lydia Müller noch in ihrer Amtszeit beantragt hatte, war bei ihrem Abschied bereits zugesagt und sei weder durch die Vakanz noch durch die neue Verortung gefährdet, versichert die Stadt. Personalkosten würden noch nachgereicht. Die künftige Finanzierung durch die Stiftung „Städtisches Bürgerhospital Kaiserslautern“ sei ebenfalls gewährleistet. Die Geschäftsführung der Stiftung befürworte eine Weiterführung der Freiwilligen Agentur.