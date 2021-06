Zum zweiten Mal nehmen Unternehmen und Institutionen aus Kaiserslautern am bundesweiten Digitaltag teil. Dabei bieten sie in einem generationenübergreifenden Programm verschiedene Aktionen an, damit sich möglichst alle Menschen dauerhaft in der digitalen Welt zurechtzufinden.

Nie wurde es deutlicher als in der Corona-Krise: Der Umgang mit digitalen Medien wird immer mehr zum festen Bestandteil im alltäglichen Leben. Umso wichtiger ist es für Jung und Alt, sich in Fragen der Digitalisierung auszukennen.

Um die Teilhabe aller Generationen zu fördern, hat das Partnerbündnis „Digital für alle“, bestehend aus Verbänden und Institutionen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur, den bundesweiten Digitaltag ausgerufen. Schließlich solle jeder Nutzer fähig sein, sich in dieser noch relativ jungen Welt zurecht zu finden – sei es beim Online-Shopping, beim Lernen mit dem Tablet-PC oder das Familientreffen per Videokonferenz.

Von Spiel und Spaß bis zu Workshops

Anlässlich des zweiten Aktionstags bietet die Barbarossastadt daher insgesamt 20 Programmpunkte, die von praxisnahen Workshops über Spiel und Spaß bis hin zu wissenswerten Vorträgen reichen. Dieter Rombach, Chief Digital Officer der Stadt Kaiserslautern und Vorstandsvorsitzender der Science and Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK), ist von dem großen Angebot begeistert: „Digitalisierung möglichst allen Bürgern zugänglich zu machen, ist uns in der herzlichen digitalen Stadt bereits seit Jahren ein großes Anliegen.“

Aus diesem Grund sei es für viele Akteure, wie SIAK und KL.digital, Forschungsinstituten und Technische Universität und Hochschule, ganz klar gewesen, spannende Angebote zu generieren als „eindeutiges Statement der Stadt als digitales Oberzentrum der Westpfalz“.

Handwerkskammer und DFKI beteiligen sich ebenfalls

Um Digitalisierung am Ort des Geschehens erfahrbar zu machen, findet beispielsweise ein Beitrag im Rahmen einer virtuellen Deutschlandreise im Modellprojekt Smart Cities online statt: Hier kann man sich virtuell durch die eigene oder die anderen teilnehmenden Städte des Digitaltags bewegen und Einblicke in Projekte verschiedener Smart Cities in Deutschland erhalten.

Zusätzlich ist auch für Rätselspaß gesorgt: Bei einer Online-Rallye können sich Jung und Alt bis zum 28. Juni auf Schnitzeljagd durch Kaiserslautern begeben. Nach Voranmeldung informiert die Handwerkskammer der Pfalz in kostenlosen Online-Seminaren unter anderem über „Fördermöglichkeiten zur Digitalisierung: Finanzielle Unterstützung für Ihr Vorhaben“. Unter dem Motto „Computer mit Augen, Ohren und Verstand?! – Künstliche Intelligenz für den Menschen“ beteiligt sich das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) am Digitaltag.

In Livestreams dürfen Fragen gestellt werden

In einzelnen Livestreams auf Youtube, bei denen Zuschauer Fragen über die Chat-Funktion stellen können, werden Fragen zu Themen wie „Wie kann sich Künstliche Intelligenz richtig im Straßenverkehr verhalten?“ oder „Wie können Menschen und Roboter intelligent zusammenarbeiten?“ geklärt.

Die Technische Universität beleuchtet in einem Online-Kurs aus der Reihe „Kaiserslauterer Open Online Course (kurz: KLOOC)“ im Thema „Digitale Lernangebote selbst gestalten“, wie sich digitale Lernangebote anhand konkreter Beispiele gestalten lassen. An der Hochschule hingegen wird in der Kreativwerkstatt „Atelier de Transfert“ mit Unternehmen an Problemlösungen und Optimierung von Prozessen gearbeitet.

Info

Einzelheiten zum kompletten Programm erhalten Sie unter www.herzlich-digital.de/events/digitaltag2021-in-kl/