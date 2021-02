Wegen Kampfmittelsondierungen wird die Böckingstraße am Freitag, 26. Februar, ab 8 Uhr zwischen Albert-Schweitzer- und Goethe-Straße gesperrt. Die Busse der Linie 104 werden solange in beiden Richtungen über Pfaff- und Goethestraße umgeleitet. Das teilte die SWK Verkehrs AG mit. Auch die Herzog-von-Weimar-Straße kann von den Gelenkbussen nicht befahren werden. Als Ersatz für die Haltestelle Klinikum Süd halten die Busse in der Königstraße in Höhe des Rundbaus.