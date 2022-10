Die Kreishandwerkerschaft hatte am Sonntagvormittag eingeladen, um 662 junge Leute zu feiern, die in diesem Jahr ihre Gesellenprüfung bestanden haben. Ausgezeichnet wurden 26 Prüflinge, die besonders gute Leistung erreichten. Mit der traditionellen Lossprechungsformel wurden die Absolventen zu Handwerksgesellen erklärt.

„Die Grundlage für einen erfolgreichen Lebensweg ist und bleibt eine solide handwerkliche Ausbildung“, sagte der Vorsitzende Kreishandwerksmeister Gerrit Horn in seiner Begrüßungsrede. „Eine solche haben sie jetzt in der Tasche.“ Die Perspektiven für die jungen Handwerkerinnen und Handwerker seien besser denn je. In vielen Berufen gebe es wesentlich mehr Ausbildungsplätze als Suchende. Dadurch entwickle sich in diesen Handwerksberufen ein Fachkräftemangel – sehr zum Leidwesen der Betriebe.

„Die qualifizierte Berufsausbildung ist und bleibt der beste Einstieg in das Berufsleben“, fuhr Horn fort. „Die Welt, in die sie nun hinaustreten, ist keine bequeme Welt.“ Man solle sich aber nicht aus der Fassung bringen lassen, sondern mit den Herausforderungen wachsen. Die Energiewende berühre und fordere das Handwerk. Es setze die dafür nachgefragten Leistungen in der Praxis um. Aber auch für den hohen Energieverbrauch einiger Handwerke gelte es, Lösungen zu finden. Die Energieerzeugung müsse sich hin zu regenerativen Quellen entwickeln.

Seinen Glückwunsch an die jungen Auszubildenden verband Horn mit der Würdigung der jeweiligen persönlichen Leistung. „Ich wünsche Ihnen Freude an der Arbeit, Anerkennung für ihre Leistung und Zufriedenheit im Beruf.“

Stolz auf das Erreichte

„Was für eine tolle Sache, heute hier zu sein und Ihnen die Abschlusszeugnisse überreichen zu können“, rief Dirk Fischer, der Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, zu Beginn seiner Festrede in den Saal. Die Büffelei, der Schweiß, der Stress und auch vielleicht die eine oder andere Krise liege jetzt hinter den Prüflingen. „Aber nun haben Sie es geschafft. Sie sind Teil der Handwerksfamilie und darauf können Sie stolz sein“, fügte Fischer an. Es werde jetzt mit Kollegen im Team gearbeitet. Jeder könne sich auf den anderen verlassen.

Es lasse sich nicht schönreden, dass es durch die aktuellen Krisen durchaus Einbrüche in verschiedenen Branchen gebe. Teilweise seien diese auch sehr massiv. Und die Zeichen der Weltwirtschaft stünden auf Sturm. Aber fest stehe auch, dass sich das Handwerk in diesen Zeiten als Stabilitätsanker bewähre. „Und wir gestalten die Zukunft“, sagte Fischer. „Klimaschutz, Energie- oder Mobilitätswende, digitale Transformation – diese Themen sind unsere Themen“, sagte der Präsident der Handwerkskammer. Es sei festzuhalten, dass die jungen Leute den rechten Weg eingeschlagen hätten. Mit einer Ausbildung sei man immer auf der richtigen Seite und habe dazu noch gute Karrierechancen. Mit den Glückwünschen zur bestandenen Prüfung verband Fischer auch noch den Wunsch: „Seien Sie Botschafter für Ihr Handwerk und teilen Sie ihre Begeisterung dafür.“

Weiteren Lebensabschnitt geschafft

„Wir feiern! Mit dem Bestehen der Gesellenprüfung ist ein weiterer Lebensabschnitt geschafft“, sagte Junggesellin Lara Fabienne Schäfer in ihrer Dankesrede. Handwerk sei für viele von ihnen eine Passion, für die man geboren werde und für die man brenne. Der Berufsalltag sei geprägt von körperlicher Arbeit, Schweiß und manchmal fließe auch das eine oder andere Tränchen. „Dennoch, all das nehmen wir in Kauf. Nicht nur für einen Beruf, sondern für unsere Berufung“, schwärmte die Bäckerin.

Sie forderte ihre Gesellenkollegen auf, die schönen Seiten am Handwerk zu verbreiten. Handwerk habe goldenen Boden und den sollte es nie verlieren. Am Ende wünschte sie allen Junggesellinnen und -gesellen viel Erfolg auf dem Lebens- und Arbeitsweg, der hoffentlich lange andauern werde. „Und da wir bestimmt erst mit 80 in Rente gehen, wird dies definitiv noch der Fall sein.“

Das Pfälzer Konzert-Blasorchester aus Rodenbach sorgte mit schmissigen Musikeinlagen für gute Stimmung im großen Saal.