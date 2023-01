Eine frei gelegte Lauter belebt die Innenstadt. Oder nicht? Die RHEINPFALZ hat die Positionen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl abgefragt. Eine einhellige Meinung gibt es nicht.

Die RHEINPFALZ hat die sieben Bewerber für das höchste Amt im Rathaus um ihre Meinung gebeten. These: „Die Lauter sollte in der Stadtmitte freigelegt werden.“

Gut finden die Idee Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU) und Grünen-Kandidat Tobias Wiesemann. „Wasser ist ein wunderbar belebendes Element. Sollte die Lauter nicht frei zu legen sein, könnten auch ähnliche Lösungen wie in Freiburg im Breisgau oder Neustadt an der Weinstraße umgesetzt werden“, ist etwa die Sichtweise Beate Kimmels.

Anja Pfeiffer findet, dass „die Lauter zu Kaiserslautern gehört – nicht nur, weil wir sie in unserem Namen tragen“. Die Entsiegelung (und Begrünung) von Flächen sei „ein wichtiger Beitrag zur Klimaresilienz der Stadt“. Eine begrünte Innenstadt heize sich im Sommer weniger auf. Als Beispiele in der Stadt zählt Pfeiffer „die Umsetzung entlang der Hochschule oder dem Gartenschaugelände“ auf.

Auch Tobias Wiesemann kann sich mit einer frei gelegten Lauter anfreunden: „Wasser ist ein belebendes und kühlendes Element, das die Klimawandelfolgen abmildern kann.“ Zudem lade Wasser die Menschen zum Verweilen ein und biete auch eine optische Aufwertung.

Neutral: Kürwitz und Welsh-Schied

Dem Thema neutral gegenüber steht der unabhängige Kandidat Thomas Kürwitz. Ein Wasserlauf in der Innenstadt steigere die Attraktivität einer Stadt und sei „grundsätzlich wünschenswert“. Allerdings sei im Bezug auf die Lauter zu prüfen, ob sie in der City tatsächlich „mehr als ein Rinnsal ist“. Das böte dann „gerade in Zeiten des Klimawandels“ einen eher „jämmerlichen Anblick“ und führe möglicherweise zu „Geruchsbelästigung“, was „Vermüllung und Verminderung von Aufenthaltsqualität“ nach sich ziehen könnte. Infrage gekommen aus Sicht Kürwitz’ wäre eine Freilegung bei der Gestaltung der Neuen Stadtmitte im Bereich der Fruchthallstraße. Denkbar für ihn „ist eine Schaffung von Wasserflächen, so wie aktuell auf dem Campus der Hochschule zu sehen“. Wie bei allen Projekten stelle sich die Frage der Finanzierung.

Ebenfalls neutral steht Katharina Welsh-Schied, unabhängige Kandidatin, einer freigelegten Lauter gegenüber. Sie sorgt sich um eine mögliche Überflutung in diesem Zusammenhang. „Nur wenn bei Starkregen/Hochwasser der Hochwasserschutz gewährleistet ist. Das ist eine sehr hohe Ausgabe. Ein eindeutiger Mehrwert der Stadt muss vorher unbedingt evaluiert werden.“

Rocholl und Karanikas sind dagegen

Einem Wasserlauf durch die Innenstadt ablehnend gegenüber stehen der Kandidat der Partei Die Basis, Rainer Rocholl, sowie der unabhängig antretende Evangelos Karanikas.

Rainer Rocholl würde dazu zunächst die Bevölkerung befragen, um auszuloten, „wie vordringlich das Bedürfnis ist und zu diskutieren, was damit erreichbar wäre“. Solche Forderungen seien „besonders geeignet für den Einsatz eines Bürgerparlaments“, findet Rocholl. Ein freigelegte Lauter erachte Rocholl „als reine Stadtverschönerung“, die für die Stadt mit einem hohen, finanziellen Aufwand verbunden wäre, der „in Zeiten enormer Finanzknappheit kaum umsetzbar“ sei.

„Dies hätte lediglich noch weniger Gewerbe- als auch Parkflächen zur Folge“, meint Evangelos Karanikas zu dem Thema.