Ein Freier hat am Dienstagabend im Stadtgebiet zwei Prostituierte bestohlen. Nachdem der Unbekannte ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen hatte, machte er sich in einem unbeobachteten Moment an den Taschen der Frauen zu schaffen, so die Polizei. Der Verdächtige machte sich mit den Taschen auf und davon.

Unerkannt verschwand er aus dem Hotelzimmer. In den Taschen befanden sich die Ausweisdokumente der Frauen und ein vierstelliger Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls.