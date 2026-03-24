Die Freien Wähler werden dem neuen Landtag nicht mehr angehören. Woran hat es gelegen? Der stellvertretende Landesvorsitzende Dominik Stihler hat die Lage analysiert.

Dominik Stihler war nicht zufrieden. Ganz und gar nicht. Wer ihm am Sonntagabend im Rathaus begegnet ist, konnte seine Gemütslage allein an seinem Gesicht ablesen. „Uns war klar, dass es eng werden würde“, analysiert Stihler, in Kaiserslautern der Kreisvorsitzende der Freien Wähler, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. 4,2 Prozent der Landesstimmen waren am Ende nicht nur 1,2 Prozentpunkte weniger als 2021, sondern – und das ist entscheidend – auch 0,8 Prozentpunkte zu wenig, um nicht an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern.

Woran hat es gelegen, Herr Stihler? „Wir sind wohl zwischen CDU und AfD zerrieben worden.“ Er vermutet, dass viele Menschen, die ein „Weiter so“ der SPD verhindern wollten, „taktisch gewählt“ hätten und die Kreuzchen eher bei AfD und CDU denn bei den Freien Wählern gemacht haben. Das hätten ihm viele, mit denen er gesprochen habe, auch so gespiegelt. „Die Menschen haben uns vielleicht nicht zugetraut, dass wir die fünf Prozent schaffen, und deshalb eine andere Partei gewählt, die sicher drin ist im Landtag. Um sicher zu gehen, dass die Stimme auch zählt.“ Dafür spreche eine weitere Beobachtung, die Stihler gemacht hat. Im Wahlkreis 45 – ein Teil der Vororte Kaiserslauterns, Betzenberg und Lämmchesberg/Uni-Wohnstadt sowie die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Enkenbach Alsenborn im Landkreis Kaiserslautern und die Verbandsgemeinde Lambrecht aus dem Kreis Bad Dürkheim – hat die Kandidatin Jasmin Awan mit 8,6 Prozent deutlich mehr Personenstimmen geholt als auf die FW bei den Landesstimmen in dem Wahlkreis entfallen sind, nämlich 5,8 Prozent. „Die Person Jasmin Awan hat überzeugt“, sagt Stihler, bei der Zweitstimme haben aus Sicht des Kreisvorsitzenden viele offenbar das angesprochene, taktische Wahlverhalten an den Tag gelegt und eine andere, konservative Partei gewählt.

Den Wahlkampf seiner Partei hat Stihler sehr positiv wahrgenommen. „Wir haben Punkte gesetzt, gute Sachthemen gehabt und auch Lösungen anbieten können.“ Er glaubt, dass der Kampf für die gemeinsame Sache die Freien Wähler hat enger zusammenrücken lassen. „Der Wahlkampf hat eine Menge Spaß gemacht, der Austausch war gut, er hat uns gefestigt, zusammengebracht.“

Stihler hat, wie er sagt, bereits die Kommunalwahlen 2029 im Blick – die Urnengänge, bei denen die Freien Wähler traditionell gut abschneiden und viele Mandate in den Lokalparlamenten holen. „Wir machen gute Sachpolitik vor Ort, wir sind in den Rathäusern.“ Was die Anzahl der Mandatsträger im Land anbetrifft, müssten sich die FW nicht vor CDU und SPD verstecken. Dass es bei den Landtagswahlen nicht so sei, „ist zwar traurig, aber wir werden unseren Weg der starken Kommunalpolitik unbeirrt weitergehen“, sagt Stihler.