Als große Gewinner waren sie aus den Stadtratswahlen am 9. Juni hervorgegangen – zwei Wochen später hat sich die Fraktion der Freien Wähler (FW), die von vier auf sieben Sitze wächst, nun neu konstituiert. Und einen Machtwechsel vollzogen: Manfred Reeb (66), Spitzenkandidat im Wahlkampf, folgt als Vorsitzender auf Gabriele Wollenweber – die auf eigenen Wunsch hin kürzer tritt und künftig kein Mitglied des Rates mehr sein wird. Wie Reeb am Mittwoch mitteilt, wurde Dominik Stihler außerdem zum stellvertretenden Fraktionschef gewählt. „Die künftige Ratsarbeit wird entsprechend den wichtigsten Zielen der Freien Wähler erfolgen“, betont der Dansenberger – wozu vor allem „das stetige und intensive Einfordern“ einer ausreichenden kommunalen Finanzierung gehöre. In der letzten Sitzung vor dem Wahlsonntag hatten die FW im Stadtrat den Antrag gestellt, eine Klage gegen die Schlüsselzuweisungen des Landes prüfen zu lassen. Die Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken allerdings lehnte ab.

Zu den weiteren großen Zielen der Fraktion, so Reeb, zählten die Sicherung der lokalen Gesundheitsversorgung sowie der Aufbau einer positiven Stadtmarke. Die Stärken Kaiserslauterns und der Region müsse man „mehr ins Bewusstsein rücken“, heißt es.