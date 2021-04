Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG hat nach eigenen Angaben am Mittwoch die Ampelanlage in der Lauterstraße vorzeitig abgebaut. Wie das Unternehmen mitteilt, können „Anwohner und Verkehrsteilnehmer aufatmen: Durch einen optimierten Bauablauf ist es gelungen, die Arbeiten am Versorgungsnetz vorzeitig abzuschließen“.

Laut SWK ist der Austausch der Trinkwasseranschlussleitungen und Armaturen abgeschlossen, das Erdgasnetz habe hat den Qualitäts- und Sicherheitsstandards standgehalten. Lediglich ein Teilstück im Mündungsbereich der Emil-Caesar-Straße wird erneuert. Die Arbeiten daran beginnen am 3. Mai und sind voraussichtlich am 8. Mai abgeschlossen. In dieser Zeit wird die Fahrbahn verengt, eine Ampelschaltung sei nicht notwendig.