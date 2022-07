Das Trippstadter Freibad ist bereits den zweiten Tag wegen akuten Personalmangels geschlossen. Das hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt, auf Anfrage bestätigt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Bad am Wochenende wieder öffnen zu können“, ist dem Verwaltungschef bewusst, dass angesichts hoher Temperaturen und des Ferienbeginns viele ins Freibad drängen. „Doch ich kann nicht hexen!“, sagt er und schildert sein Dilemma: Beide Trippstadter Schwimmmeister hätten heftige Corona-Infektionen. „Wir haben nur noch Rettungsschwimmer an Personal übrig, aber ohne eine Fachkraft als Schichtleiter dürfen wir das Bad nicht aufmachen, zumal die Technik in Trippstadt auch noch komplex und nicht von Laien zu bedienen ist.“ Die Verbandsgemeinde versuche nun „alles, Personal aus Landstuhl umzuschichten“. Doch auch dort gebe es Coronafälle und andere Erkrankungen, kann Degenhardt am Freitagnachmittag noch nicht versprechen, dass Trippstadt am Wochenende wieder öffnet.