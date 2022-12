Jeden Sommer genießen viele Wasserratten das Warmfreibad und die Waschmühle. Dafür ist deutlich mehr nötig, als nur Wasser in die Becken zu lassen. Arbeiten in Höhe von fast 440.000 Euro fielen in diesem Jahr an. Ein geplantes Edelstahlbecken im Warmfreibad allein wird gut zwei Millionen Euro kosten.

Die Brücke bei der Waschmühle über den Eselsbach ist in einem schlechten Zustand. Seit vergangenem Jahr darf der Verkehr nur noch einspurig darüber fließen. Wird sie erneuert, muss die Straße für maximal eineinhalb Jahre voll gesperrt werden. Verschlechtert sich der Zustand der Brücke allerdings weiter, droht die Vollsperrung schon früher.

In der Merkurstraße 23 hat der Zoo & Co Markt eröffnet und mit ihm das angeblich erste Hundefitnesstudio in der Stadt. Gründer Jochen Huffnagel war vor Ort, um Kunden das Konzept des Unterwasserlaufbands zu erklären.

Ein neues Domizil für Senioren wird am Sonntag in Ramstein-Miesenbach eröffnet: Das Haus Josef bietet Platz für 94 betagte Menschen. Welche Rolle Heilige, Kinder und eine auch für Außenstehende offene Cafeteria in dem Konzept der Einrichtung spielen, verrät der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Manfred Jahn.

Die Vollsperrung der Hauptstraße hat in den ersten Tagen zu massiven Staus in der Landstuhler Innenstadt geführt. Inzwischen hat das Ordnungsamt die Grünphase der Ampel am Pallmanns Eck verlängert, teilt Erster Beigeordneter Uwe Unnold auf Anfrage mit.

Erneut hat sich ein Dieb an den Weihnachtsbäumen in der Otterberger Hauptstraße zu schaffen gemacht und eine der 50 Tannen mitgehen lassen, die vom Verein KulturArt vergangene Woche gesetzt und von Schülern und Kita-Kindern geschmückt worden waren.