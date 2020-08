Weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Freibad Miesau eingebrochen worden ist, muss das Bad jetzt in den nächsten Tagen geschlossen bleiben. Das hat Erik Emich, Bürgermeister der VG Bruchmühlbach-Miesau (CDU), am Sonntagmorgen mitgeteilt. Bei dem Einbruch seien im Kassenbereich bauliche Schäden entstanden, die erst repariert werden müssten. Daneben sind laut Emich Hardware-Bestandteile des Kassensystems zum Teil gestohlen worden. Andere Teile wurden auch ins Schwimmbecken geworfen. Das Freibad bleibt bis zur Instandsetzung in den nächsten Tagen geschlossen.