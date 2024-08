Das Miesauer Waldwarmfreibad hat derzeit unter Personalnot zu leiden und schränkt daher seine Öffnungszeiten ein.

Bis Sonntag ist das Bad von 11 bis 19 Uhr geöffnet, teilt die Verwaltung mit. Diese Öffnungszeiten gelten auch ab Dienstag, 6. August, an allen Wochentagen – mit Ausnahme der Montage: Da stehen Wasserratten vorläufig vor verschlossenen Türen. „Aktuell haben wir leider bis auf weiteres einen Personalengpass, den wir natürlich versuchen, so schnell es geht, wieder aufzufangen“, gibt Bürgermeister Christian Hirsch auf Anfrage Auskunft. Deshalb habe man entschieden, dass das Bad an Montagen zu bleibt. „Das tut mir sehr leid, vor allem weil das Schwimmbad gut angenommen wird.“