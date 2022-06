Ab jetzt ist das Rodenbacher Waldfreibad wieder täglich geöffnet, von 9 bis 20 Uhr. Seit Saisonbeginn mussten dienstags die Tore geschlossen bleiben, der Grund war Personalmangel. Doch jetzt hat ein Auszubildender seine Prüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe bestanden. Möglich ist dann in den kommenden Wochen auch wieder das Flutlichtschwimmen an Freitagen, bei dem das Bad bis 23 Uhr geöffnet ist. Voraussetzung dafür ist aber bestes Sommerwetter, wie Badleiter Thomas Metzger feststellt. Er weist schon einmal auf eine besondere Veranstaltung im Waldfreibad hin, die es so bis jetzt noch nicht gegeben hat: Am Sonntag, 3. Juli, findet ab 11 Uhr ein Schwimmbadgottesdienst statt. „Wir schauen mal, wie das ankommt“, sagt Metzger und kann sich bei guter Resonanz eine Wiederholung vorstellen. Am 2. Juli geht in Rodenbach zudem ein Schwimmwettkampf über die Bühne, ab 16 Uhr können Badegäste dann nicht mehr das Schwimmerbecken nutzen.