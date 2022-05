Das Schwimmbad in Hochspeyer startet am Samstag, 4. Juni, in die Sommersaison. Die Öffnungszeiten sind montags von 12 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags jeweils von 9 bis 20 Uhr. Für Kinder ab fünf und sechs Jahren werden Schwimmkurse angeboten. Weitere Informationen gibt es an der Schwimmbadkasse, unter der Telefonnummer 06305 993826 und auf der Homepage www.schwimmbad.hochspeyer.eu.