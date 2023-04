Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Stadtverwaltung laufen die Vorbereitungen für die Freibadsaison. Die RHEINPFALZ hat nachgehakt, was die Reparaturarbeiten an den Becken machen und ob schon ausreichend Badeaufsichten gefunden werden konnten.

Wann ist Saisonstart in Waschmühle und Warmfreibad?

Die Badesaison soll voraussichtlich am 20. Mai starten. Schluss mit dem Badevergnügen wird am 17. September sein, informierte die Stadtverwaltung.