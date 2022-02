Am 14. Mai sollen die Kaiserslauterer Freibäder öffnen – egal welches Konzept die Pandemie-Lage dann notwendig macht. „Wir hoffen, dass die Normalität großteils zurückkehrt“, sagte Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU) im Sportausschuss.

Dann könnten die Bäder wie in Vor-Pandemie-Zeiten öffnen. Sollten allerdings noch Beschränkungen gelten, wäre ein Betrieb analog zum vergangenen Jahr vorstellbar, sagte Verwaltungsmitarbeiter Martin Morawietz.

Aktuell laufe die Einstellung des Personals an. Mit dem Förderverein des Warmfreibades und dem Freundeskreis der Waschmühle habe man bereits Gespräche über die eine oder andere Verbesserung geführt. So ist mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten geplant, an Tagen mit schönem Wetter sollen die Bäder länger öffnen. Außerdem sollen das Springerbecken im Warmfreibad und der Sprungbereich in der Waschmühle für Jugendliche öfter nutzbar sein.

Auch in der kommenden Saison – die Bäder sollen bis 18. September offen bleiben – soll es wieder Dauerkarten geben. Außerdem geht die Verwaltung davon aus, dass die Kontingente angehoben werden können. Lege man die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung zugrunde, seien in beiden Bädern 1500 Besucher möglich, im vergangenen Jahr waren es 1000 in der Waschmühle und 750 im Warmfreibad. Man hoffe aber, dass keine Begrenzung notwendig sei.