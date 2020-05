Geht es nach Oberbürgermeister Klaus Weichel, sollen die städtischen Freibäder in Kaiserslautern in dieser Saison nicht öffnen. Die finale Entscheidung soll der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Montag treffen. Als Gründe führt der Verwaltungschef hohe Kosten, eine schwierige Organisation und den Infektionsschutz an. Weichel geht davon aus, dass aufgrund der Pandemie maximal 300 Personen pro Schwimmbad eingelassen werden können. Um lange Schlangen vor dem Eingang zu vermeiden, wäre ein Vorausbuchungssystem vonnöten, das einen verlässlichen Zugang zu einer bestimmten Zeit ermöglicht. Die Zahl der zusätzlichen Sicherheitskräfte, um die Hygieneregeln zu überwachen, wird auf 17 pro Bad kalkuliert. Dazu würden pro Bad vier zusätzliche Reinigungskräfte benötigt, so Weichel. Gemäß Berechnungen des Referats Jugend und Sport betragen die Mehraufwendungen, die alleine für das zusätzliche Personal nötig wären, 900.000 Euro – und das ohne Materialkosten für Desinfektionsmittel oder Schutzmasken.

Infektionsschutz ist ein Problem

Das weitaus größte Risiko für den Bäderbetrieb sieht Weichel im Infektionsschutz vor Ort in den Bädern: „Wir sollten nicht so tun, als wäre die Pandemie vorbei. Dem ist mitnichten so. Mir fehlt die Fantasie, wie man in einer Sportanlage, in der sich 300 Menschen auf engem Raum permanent bewegen, den Infektionsschutz aufrechterhalten möchte.“ So leid es ihm tue, halte er eine Öffnung der Bäder im Jahr 2020 für nicht geboten, so Weichel.